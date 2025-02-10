Delantera del Manchester City brilló en la Semana de la Moda de París: ¡Mary Fowler hizo historia!

Mary Fowler sorprendió al mundo al convertirse en la primera futbolista profesional en participar en el desfile Défilé L’Oréal Paris, durante la Semana de la Moda de París.

¿Qué representa Mary Fowler en la Semana de la Moda de París?

La jugadora del Manchester City y de la selección de Australia desfiló con un traje negro y tacones, compartiendo pasarela con celebridades como Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda y Cara Delevingne.

Mary Fowler en París: ¿cómo la futbolista se convirtió en estrella de la Semana de la Moda? (Foto: AFP)

La futbolista australiana de 22 años lleva un año como embajadora de la prestigiosa marca y esta semana debutó como modelo brillando por su diversidad y por primera vez en la historia de esta Fashion Week.

“Seré la primera futbolista profesional en caminar en esta pista, pero también es muy emocionante”, dijo en entrevista.

Aunque confesó a medios internacionales que se sentía nerviosa antes del show en el Hôtel de Ville, aseguró que el desfile fue una oportunidad para mostrarse auténtica.

“Estoy un poco nerviosa, pero no me estoy obligando a ser perfecta, porque la oportunidad de caminar en Le Défilé es una oportunidad para demostrar que siempre soy hermosa como soy”.

En sus declaraciones destacó la importancia de motivar a otras jóvenes a soñar en grande y a confiar en sí mismas.

Además de su participación en la pasarela, posó para fotografías con figuras como Helen Mirren y Gillian Anderson.

¿Cómo combina Mary Fowler moda y deporte?

Fowler había protagonizado campañas en redes sociales con el lema “Lo valgo”, en las que mezcló su faceta de deportista con el mundo de la moda.

En una de las imágenes más comentadas, posó con un balón de fútbol en mano, luciendo un conjunto deportivo que contrastaba con su belleza.

El desfile coincidió con su proceso de recuperación tras una lesión de rodilla sufrida en abril.

Pese a ello, la futbolista Mary Fowler continúa siendo parte activa del Manchester City y de la selección australiana, con planes de regresar a la competencia en los próximos meses.