Karina García sorprendió en redes al pasar la noche completa junto a Westcol

Karina García celebró sus 5M de seguidores con Westcol en una cena que reveló anécdotas, confesiones personales y su fuerte amistad.

Sharik Guzmán
Karina García
Karina García está agradecida con sus seguidores | Foto del Canal RCN.

Karina García decidió celebrar sus 5 millones de seguidores de una manera muy particular, compartiendo una velada completa junto al streamer Westcol en un exclusivo restaurante.

Durante la cita, que fue transmitida en vivo para todos los seguidores, ambos conversaron sobre su amistad, su presente profesional y hasta revelaron detalles personales que sorprendieron a quienes los acompañaban de forma virtual.

¿Qué reveló Karina García sobre su pasado a Westcol?

Karina aprovechó el momento para abrir su corazón y recordar etapas de su vida que la marcaron, como en su juventud donde trabajó en distintos oficios que le exigieron esfuerzo físico y dedicación, como vender chuzos de carne en el parque de su pueblo a cambio de diez mil pesos o realizar labores en una panadería donde debía atender a los clientes y realizar el aseo general del lugar.

 

Esos recuerdos se convirtieron en un mensaje de superación para sus seguidores, pues demuestran que su camino al éxito no fue sencillo, y Westcol no dudó en reconocer su valentía, especialmente por haber salido adelante sola en distintos momentos de su vida, incluyendo su rol como madre de dos hijos.

¿Cómo se vivió la conversación entre Karina García y Westcol?

La transmisión mostró una relación cercana entre ambos y contaron cómo, a pesar de las exigencias de sus carreras, siempre han buscado apoyarse mutuamente, como en esta ocasión en la que con anticipación el creador de contenido anunció que pasaría un día o una noche completa junto a la modelo antes de su pelea en 'Stream Fighters 4'.

Karina García responde a críticas
Karina García responde a críticas en pleno live/Canal RCN

Karina también habló de su presente y confesó sentirse tranquila, enfocada en su preparación para la pelea que se avecina en 'Stream Fighters 4', y aseguró que entrenará con la misma energía hasta el último día para cumplir su objetivo en el ring.

Westcol, por su parte, resaltó la fortaleza de su amiga, describiéndola como una mujer “verraca” que ha sabido enfrentar las dificultades con actitud.

¿Qué otros temas salieron a la luz durante la celebración de Karina García y Westcol?

En la cena también hubo espacio para reírse y disfrutar de los platos del restaurante de lujo, Westcol respondió a las preguntas de los seguidores sobre su vida sentimental, aclarando si está o no en una relación, detalle que generó gran expectativa entre los fans.

Entre entrenamientos y nuevos proyectos, Karina García explicó por qué estuvo ausente y calmó la preocupación de sus fans.
Entre entrenamientos y nuevos proyectos, Karina García explicó por qué estuvo ausente y calmó la preocupación de sus fans. Foto Buen Día Colombia

Karina agradeció a su comunidad digital por acompañarla en cada paso, mientras los seguidores que se encontraban conectados al live enviaron mensajes de apoyo, preguntas y opiniones sobre la velada y destacaron la naturalidad de la modelo y la química que mantiene con Westcol.

La noche, transmitida en directo, se convirtió en un momento de curiosidad desde las plataformas digitales, preguntándose si la química entre ambos podría migrar a algo más y confirmando una vez más el cariño que ambos despiertan en sus seguidores.

