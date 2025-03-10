Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

La influenciadora paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, vuelve a estar en el centro de atención tras compartir en sus redes sociales el detrás de cámaras de lo que será su nueva colaboración musical.

Melissa Gate anuncia su nueva canción tras el éxito de "Reales". (Foto Canal RCN)

¿Quién es Alexa Torrex, la nueva dupla musical de Melissa Gate?

En esta canción, la acompaña Alexa Torrex, cantante, actriz, presentadora y creadora de contenido colombiana, conocida por su estilo urbano y su faceta como cosplayer, donde se ha destacado por recrear personajes con alto nivel de producción y creatividad.

A través de varias historias en Instagram, ambas creadoras de contenido mostraron el detrás de cámaras de la grabación de su canción, generando una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

¿Por qué la colaboración entre Melissa Gate y Alexa Torrex ha generado tanta expectativa?

En uno de los clips, se puede ver a Melissa vestida completamente de negro, con su característica cabellera rosada, mientras Alexa Torrex la graba con el celular. La escena está acompañada por el tema “Niña de barrio”, uno de los sencillos más conocidos de Alexa.

En otra de las historias compartidas en la cuenta de Alexa Torrex, Melissa Gate le lanza una indirecta a sus detractoras con la pregunta “¿Y las envidiosas?”, mientras avanza la grabación de la canción, dejando claro que no le teme a las críticas.

Asimismo, en otra historia, Alexa Torrex le pregunta a Melissa su opinión sobre los comentarios de los internautas que dicen que “se juntaron el hambre y las ganas de comer”, a lo que Melissa respondió sin filtro que eran personas envidiosas, chismosas y asalariadas.

La canción "Reales" de Melissa Gate tiene más de un millón de vistas en Youtube. (Foto Canal RCN)

¿Cómo avanza la carrera musical de Melissa Gate?

Melissa Gate, quien ha incursionado en la música con el tema “Reales” que cuenta con más de un millón de vistas en Youtube, ha demostrado que su estilo irreverente y directo sigue marcando tendencia.

Con esta colaboración con Alexa Torrex, Melissa busca consolidar su presencia en el género urbano, especialmente con el público joven.

Aunque aún no se ha revelado el nombre oficial de la canción ni su fecha de lanzamiento, lo que sí es claro es que esta dupla promete dar de qué hablar. Las redes están encendidas y los fans esperan con ansias el resultado final, que podría convertirse en el nuevo hit de Melissa Gate.