Yana Karpova defiende a Marlon y desmiente rumores con Melissa Gate: “Nunca se vieron"

La modelo y creadora de contenido, Yana Karpova, habló en una entrevista sobre los rumores que involucran a su actual pareja, Marlon Solórzano, y a la también influenciadora Melissa Gate, con quienes compartió la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Marlon Solórzano le lleva flores a Melissa Gate en su visita a La casa de los famosos Colombia segunda temporada. (Foto Canal RCN)

En medio de las especulaciones sobre una supuesta cercanía entre Marlon y Melissa Gate durante el programa, Yana fue contundente con su respuesta al afirmar que nunca vio intenciones de ninguna clase de Marlon con Melissa.

“Nunca vi ninguna relación, simplemente estaban en la casa y ya”, expresó Yana en la entrevista. Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

Las declaraciones de Yana generaron debate entre los internautas que revivieron momentos del programa que contradicen a la influenciadora; sin embargo, Yana se mostró firme y segura desmintiendo cualquier vínculo entre Marlon y Melissa.

Por su parte, ni Marlon Solórzano ni Melissa Gate han hecho declaraciones públicas sobre el tema, lo que ha dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

Mientras tanto, Yana Karpova se mantiene activa en redes sociales, compartiendo contenido a sus seguidores (algunas veces con Marlon) y dejando claro que su relación está lejos de los rumores que circulan.

“Cuando él salió de la casa y ella también, nunca se vieron”, dijo Yana Karpova

Marlon Solórzano tuvo una relación sentimental con Karina García en el reality. (Foto Canal RCN)

Antes de iniciar su relación con Yana Karpova, Marlon tuvo una historia sentimental con Karina García, otra de las participantes del reality. Además, durante el programa fue señalado por los seguidores de Melissa por tener actitudes que incomodaron a la creadora de contenido.

Estos antecedentes son los que han alimentado las especulaciones en redes, sobre la fidelidad de Marlon con Yana fuera de las cámaras. A pesar de los comentarios, Yana y Marlon demuestran que la confianza y la comunicación son los pilares fundamentales de su relación.