Yina Calderón y La Toxi Costeña dieron un adelanto de su video musical: ¿tiradera para Altafulla?

La polémica influenciadora Yina Calderón y La Toxi Costeña encendieron las redes con un explosivo adelanto de su próximo video musical, que muchos ya interpretan como una fuerte tiradera dirigida a Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia.

¿Indirecta para Altafulla en el adelanto de Yina Calderón y La Toxi Costeña?

El pasado jueves 2 de octubre Yina Calderón anunció por medio de sus redes sociales, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la fecha en la que se estrenaría el video oficial de su primera colaboración musical con La Toxi Costeña.

¿Cuáles son los proyectos actuales de La Toxi Costeña? | Foto: Canal RCN

Según informó la polémica mujer, el videoclip de su nuevo lanzamiento se estrenará este viernes en YouTube a las 7 p.m., así mismo dio un adelanto de lo que sería este imponente audiovisual que desde ya está dando de qué hablar.

En el video se puede ver a La Toxi Costeña vestida con un traje de encaje enterizo color blanco, mientras que Yina Calderón luce un traje de cuerina negro, simulando un Ying Yang. En este avance mencionaron una vez más las frases estrellas del tema musical que muchos internautas relacionaron como tiradera a Altafulla.

"Pa' que pudieran escuchar su música, tuve que yo mencionar, entonces agradece, no seas tan lucido que por mí fue que sonaste"

¿Por qué relacionan el nuevo lanzamiento de Yina Calderón y La Toxi Costeña con Altafulla?

Vale la pena destacar que una vez las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia dieron a conocer una pequeña estrofa de su colaboración musical para anunciarle a sus seguidores que estaban trabajando en ella, muchos relacionaron el sencillo como una tiradera directa a Altafulla.

Así será el video musical que Yina Calderón prepara con La Toxi Costeña. (Foto Canal RCN).

Pues las tres personalidades compartieron espacios dentro de La casa de los famosos Colombia, reality del que Altafulla salió ganador. Allí, Calderón menospreció en diversas ocasiones la carrera musical del joven artista, quien rápidamente comenzó a sonar en todas las plataformas de música.

A partir de esto, Yina comenzó a dar a entender que la fama que hoy goza Altafulla se debía a que ella lo mencionó en televisión abierta, un discurso nada alejado de la letra de su nuevo lanzamiento musical con La Toxi Costeña.