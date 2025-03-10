Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Yina Calderón y La Toxi Costeña dieron un adelanto de su video musical: ¿tiradera para Altafulla?

Yina Calderón y La Toxi Costeña soltaron un adelanto de su nueva canción que muchos ven como tiradera directa a Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón y La Toxi Costeña sorprenden con adelanto de su nuevo video musical
El adelanto del video musical de Yina Calderón y La Toxi Costeña que causa revuelo. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón y La Toxi Costeña encendieron las redes con un explosivo adelanto de su próximo video musical, que muchos ya interpretan como una fuerte tiradera dirigida a Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Indirecta para Altafulla en el adelanto de Yina Calderón y La Toxi Costeña?

El pasado jueves 2 de octubre Yina Calderón anunció por medio de sus redes sociales, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la fecha en la que se estrenaría el video oficial de su primera colaboración musical con La Toxi Costeña.

La Toxi Costeña
¿Cuáles son los proyectos actuales de La Toxi Costeña? | Foto: Canal RCN

Según informó la polémica mujer, el videoclip de su nuevo lanzamiento se estrenará este viernes en YouTube a las 7 p.m., así mismo dio un adelanto de lo que sería este imponente audiovisual que desde ya está dando de qué hablar.

Artículos relacionados

En el video se puede ver a La Toxi Costeña vestida con un traje de encaje enterizo color blanco, mientras que Yina Calderón luce un traje de cuerina negro, simulando un Ying Yang. En este avance mencionaron una vez más las frases estrellas del tema musical que muchos internautas relacionaron como tiradera a Altafulla.

"Pa' que pudieran escuchar su música, tuve que yo mencionar, entonces agradece, no seas tan lucido que por mí fue que sonaste"

¿Por qué relacionan el nuevo lanzamiento de Yina Calderón y La Toxi Costeña con Altafulla?

Vale la pena destacar que una vez las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia dieron a conocer una pequeña estrofa de su colaboración musical para anunciarle a sus seguidores que estaban trabajando en ella, muchos relacionaron el sencillo como una tiradera directa a Altafulla.

Yina Calderón y La Toxi Costeña
Así será el video musical que Yina Calderón prepara con La Toxi Costeña. (Foto Canal RCN).

Pues las tres personalidades compartieron espacios dentro de La casa de los famosos Colombia, reality del que Altafulla salió ganador. Allí, Calderón menospreció en diversas ocasiones la carrera musical del joven artista, quien rápidamente comenzó a sonar en todas las plataformas de música.

Artículos relacionados

A partir de esto, Yina comenzó a dar a entender que la fama que hoy goza Altafulla se debía a que ella lo mencionó en televisión abierta, un discurso nada alejado de la letra de su nuevo lanzamiento musical con La Toxi Costeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Thalía celebra 20 años de su disco 'El Sexto Sentido' Thalía

Thalía usó IA para homenajear a su madre Yolanda en su cumpleaños

Thalía rindió homenaje a su madre, Yolanda Miranda, compartiendo fotos inéditas y creaciones con IA que emocionaron a miles.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Nicky Jam fue homenajeado en Barranquilla con un Doctor Honoris Causa, un título que resalta su aporte cultural y empresarial.

De la Rúa no se despega de Shakira Shakira

De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.

Lo más superlike

Sofía Avendaño estremeció con las fotos más emotivas del funeral de B-King Sofía Avendaño

Sofía Avendaño conmovió con emotivas fotos del funeral de B-King

Sofía Avendaño, amiga cercana a B-King, fue quien alertó públicamente sobre la desaparición del cantante en México.

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?