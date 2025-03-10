Sofía Avendaño conmovió con emotivas fotos del funeral de B-King

El cuerpo sin vida de Bayron Sánchez, B-King, fue repatriado el pasado martes 30 de septiembre para darle una merecida despedida tras su trágico final. Sofía Avendaño, amiga cercana del cantante, compartió emotivas fotos del funeral realizado el jueves en Medellín.

¿Cómo fue el funeral de B-King en Colombia?

El pasado jueves 2 de octubre Medellín se vistió de blanco para despedir al cantante colombiano B-King hallado sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México. La ceremonia tuvo lugar en el cementerio Campos de Paz y reunió a decenas de personas cercanas al artista que hoy deja un gran legado de amor y espiritualidad.

Sofía Avendaño reaccionó a la muerte de B-King con desgarrador mensaje | Foto del Canal RCN.

Aunque en un principio la hermana de B-King, Stefanía Agudelo, había mencionado que sería una ceremonia privada con las personas más cercanas al cantante, decidieron que sus seguidores también podían asistir al compartir hora y fecha en la que se llevaría a cabo el homenaje.

De esta manera, el lugar se llenó de globos blancos que fueron liberados al cielo en un acto simbólico de un último adiós: “a la cuenta de tres vamos a liberar estos globos y estas palomas, simbolizando la ascensión de su alma y su llegada al descanso eterno”, se mencionó durante la ceremonia.

¿Qué mostró Sofía Avendaño en las fotos del funeral de B-King?

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió emotivas fotos del funeral de B-King. En medio de su dolor, la también modelo expresó su tristeza por la pérdida de su amigo, pues fue ella una de las primeras personalidades digitales en alertar sobre su desaparición.

Sofía Avendaño pidió ayuda para hallar a B-King | Foto del Canal RCN.

En uno de los videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede ver a la modelo tomar del brazo a la madre de B-King mientras caminan hacia el lugar en el que el cuerpo de artista descansaría por la eternidad.

Junto a este, un conmovedor mensaje que causó emotividad entre sus seguidores: "vuela alto B-King. Ahora haces parte del ejército del cielo, cuidando a tus reinas"

Así mismo, personas cercanas a B-King reconocieron la valentía de Sofía al ser la primera en alzar la voz para dar con el paradero del joven artista.