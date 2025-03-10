Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Beéle le regaló rosas rojas a Kimberly Reyes? Así presume la actriz el espectacular ramo

Kimberly Reyes mostró a sus fans el ramo de rosas rojas y desató comentarios tras su posible romance con Beéle.

Kimberly Reyes deslumbra con el increíble regalo de rosas que recibió
Así es el lujoso ramo de rosas que Kimberly Reyes mostró en redes. (Fotos: AFP y Freepik)

La reconocida actriz Kimberly Reyes sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores con el regalo que recibió y así lo mostró a sus fanáticos desatando una ola de reacciones tras conocerse de un posible romance con el cantante Beéle.

¿Cuál fue el regalo que recibió Kimberly Reyes es de Beéle?

Reyes mostró a través de las historias de Instagram un ramo grande de rosas rojas, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, la actriz reveló que el ramo es un regalo que ella dio a su amiga por su cumpleaños donde le expresa en una tarjeta lo afortunada que es por conocerla y tenerla en la vida.

Beele tendría nuevo amor

Recientemente el programa matutino Mañana Express, del Canal RCN reveló que el cantante y la actriz estarían sosteniendo una relación desde hace varios meses.

Además, en redes sociales circula un video en el que se ve a Beéle y a la también barranquillera, Kimberly Reyes, saliendo juntos de un hotel en Honduras. En el clip se observa a la actriz salir primero, seguida por el cantante.

Por supuesto, el material audiovisual fue interpretado como una evidencia clara de lo que podría estar sucediendo entre el cantante y la actriz.

Se suma además una fotografía en la que se ve a Kimberly Reyes posando junto a Beéle durante la celebración de su reciente cumpleaños 23, el pasado 30 de septiembre.

¿Por qué genera polémica la supuesta relación entre Kimberly Reyes y Beéle?

Por supuesto los fanáticos de los dos artistas les toma por sorpresa tras conocerse las polémicas que ha tenido en el último tiempo el artista Beéle.

La vida personal del barranquillero ha estado expuesta tras conocerse la infidelidad que habría tenido con la modelo venezolana Isabella Ladera, mientras estaba casado con su exesposa, Camila Rodríguez quien es madre de sus dos pequeños hijos.

A finales de 2024, Isabella Ladera confirmó su relación con Beéle tras publicar románticas fotos con el artista y luego de aparecer en la famosa canción ‘Frente al mar’, dedicada a la modelo.

Sin embargo, en 2025 se conoció que la artista y la modelo se habían dejado de seguir en redes sociales y ahora se encuentran en medio de una disputa legal tras la filtración de un polémico video privado sin autorización.

 

