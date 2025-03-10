Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

La influenciadora Karina García dio a conocer el lujoso carro que le regaló a su hija mayor Isabella Vargas.

¿Karina García le regaló un carro a su hija?

La creadora de contenido reveló a sus millones de fanáticos en medio de una transmisión en vivo el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas.

La paisa estaba en stream con su amigo Westcol luego de compartir una cena y una fiesta juntos en marco de la celebración de los cinco millones de seguidores de la influenciadora en su cuenta de Instagram.

El streamer pasó por ella a su casa y aprovechó para que lo invitara a conocer su propiedad, en la que ella le hizo un pequeño recorrido.

Una vez iban saliendo y pasaron por el garaje Karina García le mostró a Westcol el carro que le regaló a su hija.

"Qué belleza, quedó montadísima, quedó mela", expresó el paisa.

Karina García señaló que todavía no lo han mostrado en redes sociales, pero sintió que ya era el momento de darle un vehículo, pues ya tiene 18 años.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el regalo que le dio Karina García a su hija?

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos llenaron de felicitaciones y elogios a la influenciadora destacando la gran madre que es; otros no dudaron en hacer comentarios con humor sobre el tema mencionando lo mucho que les gustaría ser hijos de Karina García.

Por ahora, la creadora de contenido sigue enfocada en disfrutar tiempo con sus dos hijos y en trabajar en sus respectivos proyectos, el más importante hasta el momento su enfrentamiento en el ring de boxeo contra le mexicana Karely Ruiz en el evento de Westcol 'Stream Fighters 4', que dará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Asimismo, sigue sin referirse más al tema sobre su polémica ruptura con el cantante Altafulla, cuya separación confirmó ella por medio de sus historias en Instagram y él habló en diferentes medios de comunicación aclarando que luego de varias diferencias decidieron dar por terminada su relación.