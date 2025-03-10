Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle publicó confuso video en medio de su supuesto romance con Kimberly Reyes

El artista Beéle hizo confusa publicación en medio de rumores de un posible romance con Kimberly Reyes.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beele y Kimberly Reyes
Beéle deja confuso mensaje en sus redes/AFP: Romain Maurice/Frazer Harrison

El cantante Beéle y la actriz Kimberly Reyes estarían sosteniendo un romance, según se reveló en el programa Mañana Express.

¿Por qué se cree que Beéle y Kimberly Reyes están juntos?

En redes sociales comenzaron a circular de ambos famosos compartiendo espacios juntos, entre ellos el reciente cumpleaños del artista.

Beele tendría nuevo amor

Además, según detallaron en Mañana Express, ellos se comunicaron con algunas fuentes cercanas a las celebridades que les confirmaron que ambos estarían saliendo desde hace tres meses aproximadamente.

¿Beéle y Kimberly Reyes reaccionaron a su supuesto romance?

La actriz barranquillera, recordada especialmente por su personaje en la exitosa producción del Canal RCN "Diomedes, el cacique de la junta", no se ha pronunciado al respecto, dejando a la expectativa a sus fanáticos sobre su supuesta nueva relación.

Beéle desmentiria romance con Kimberly Reyes

Por su parte, el cantante Beéle que no suele reaccionar a sus temas personales o polémicas en sus redes sociales, decidió compartir un video que muchos internautas han relacionado con las especulaciones de lo que sería su nueva relación.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, compartió un video de él en uno de sus conciertos asegurando que no estaría enamorado.

"Solo por la anécdota, enamórese que eso es bonito, pero bueno, ese no es mi caso", expresó.

Tras su publicación, varios internautas reaccionaron, algunos señalaron que para ellos era su forma de desmentir dicha relación, otros indicaron que podría tratarse de una estrategia para desvirtuar su supuesto romance, mientras que otros resaltaron que solo hace parte de su show como hilo conductor de sus canciones.

Por ahora, el cantante sigue cautivando a sus fanáticos con su música y sus presentaciones en diferentes partes del mundo, además de prepararse para lo que serán sus seis fechas en el Movistar Arena en Bogotá, donde batió récord al vender tantas fechas.

Pese a sus polémicas personales con sus exparejas Cara Rodríguez e Isabella Ladera, el artista sigue sumando millones de reproducciones en sus diferentes plataformas streaming de música y posicionándose en los primeros lugares a nivel nacional e internacional.

