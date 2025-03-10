Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ aparece en silla de ruedas y preocupa por su estado de salud

En abril de 2025, el actor Eric Dane, conocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, reveló que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

¿Cómo ha avanzado la enfermedad de Eric Dane?

Eric Dane fue captado en el aeropuerto de Washington D.C., trasladándose en silla de ruedas y acompañado por un asistente, una escena que generó gran impacto entre quienes lo reconocieron. Las imágenes muestran al actor de 52 años visiblemente debilitado, lo que intensificó la preocupación por el avance de su enfermedad.

La enfermedad de Eric Dane avanza día a día / (Foto de AFP)

Semanas atrás, el actor había revelado que su lado derecho comenzaba a perder movilidad, una señal de cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) avanza en su organismo. Testigos recientes afirmaron que posee dificultades para hablar. Aun así, al ser consultado por un reportero, logró responder a sus seguidores: “Mantén la fe, hombre”.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

¿Qué papel cumple la familia de Eric Dane en este proceso?

Dane destaca que cuenta con el apoyo de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia. Sin embargo, Gayheart expresó recientemente en entrevista con People que las niñas “están sufriendo mucho” al ver el estado de salud de su padre. Agregó que recurren a terapeutas y buscan sobrellevar la situación con esperanza.

La familia de Eric Dane lo acompaña en el proceso de su enfermedad. / (Foto de AFP)

La familia se ha mantenido unida durante esta etapa, y tanto colegas como fanáticos han enviado mensajes de aliento a través de redes sociales, resaltando su fortaleza y carisma en la vida y en la actuación.

Artículos relacionados Shakira De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

¿Qué es la ELA, enfermedad que padece Eric Dane?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que daña las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. A medida que estas células mueren, los músculos pierden fuerza, ocasionando dificultades para caminar, hablar, comer y, en fases avanzadas, respirar.

ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica / (Foto de Freepik)

Esta enfermedad suele aparecer de forma esporádica, aunque en un pequeño porcentaje de casos se transmite de manera hereditaria. Aunque no afecta la memoria, la vista ni la audición, su impacto físico es grande. Actualmente, no existe cura, pero sí tratamientos y terapias que buscan ralentizar su progreso y aliviar los síntomas.

Las recientes apariciones públicas de Eric Dane, han mostrado señales del impacto que la ELA tiene en la cotidianidad. Su presencia en silla de ruedas y las dificultades para comunicarse no solo llaman la atención de sus seguidores, sino que también evidencian los desafíos que representa convivir con una enfermedad como esta.