Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ aparece en silla de ruedas y preocupa por su estado de salud

Eric Dane, reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’, fue visto en silla de ruedas en medio de su lucha contra la ELA.

Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ aparece en silla de ruedas
Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ preocupa por su estado de salud / (Fotos de AFP y Freepik)

En abril de 2025, el actor Eric Dane, conocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, reveló que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

¿Cómo ha avanzado la enfermedad de Eric Dane?

Eric Dane fue captado en el aeropuerto de Washington D.C., trasladándose en silla de ruedas y acompañado por un asistente, una escena que generó gran impacto entre quienes lo reconocieron. Las imágenes muestran al actor de 52 años visiblemente debilitado, lo que intensificó la preocupación por el avance de su enfermedad.

¿Cómo ha avanzado la enfermedad de Eric Dane?
La enfermedad de Eric Dane avanza día a día / (Foto de AFP)

Semanas atrás, el actor había revelado que su lado derecho comenzaba a perder movilidad, una señal de cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) avanza en su organismo. Testigos recientes afirmaron que posee dificultades para hablar. Aun así, al ser consultado por un reportero, logró responder a sus seguidores: “Mantén la fe, hombre”.

¿Qué papel cumple la familia de Eric Dane en este proceso?

Dane destaca que cuenta con el apoyo de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia. Sin embargo, Gayheart expresó recientemente en entrevista con People que las niñas “están sufriendo mucho” al ver el estado de salud de su padre. Agregó que recurren a terapeutas y buscan sobrellevar la situación con esperanza.

¿Qué papel cumple la familia de Eric Dane en este proceso?
La familia de Eric Dane lo acompaña en el proceso de su enfermedad. / (Foto de AFP)

La familia se ha mantenido unida durante esta etapa, y tanto colegas como fanáticos han enviado mensajes de aliento a través de redes sociales, resaltando su fortaleza y carisma en la vida y en la actuación.

¿Qué es la ELA, enfermedad que padece Eric Dane?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que daña las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. A medida que estas células mueren, los músculos pierden fuerza, ocasionando dificultades para caminar, hablar, comer y, en fases avanzadas, respirar.

¿Qué es la ELA, enfermedad que padece Eric Dane?
ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica / (Foto de Freepik)

Esta enfermedad suele aparecer de forma esporádica, aunque en un pequeño porcentaje de casos se transmite de manera hereditaria. Aunque no afecta la memoria, la vista ni la audición, su impacto físico es grande. Actualmente, no existe cura, pero sí tratamientos y terapias que buscan ralentizar su progreso y aliviar los síntomas.

Las recientes apariciones públicas de Eric Dane, han mostrado señales del impacto que la ELA tiene en la cotidianidad. Su presencia en silla de ruedas y las dificultades para comunicarse no solo llaman la atención de sus seguidores, sino que también evidencian los desafíos que representa convivir con una enfermedad como esta.

