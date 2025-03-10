Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Medellín se llenó de sabor, alma y talento con KitchenAid, Farberware y la chef Adria Marina

Una tarde inolvidable de cocina en vivo, música y moda conquistó a los asistentes en Falabella Santa Fe.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento

Contenido patrocinado | El pasado 20 de septiembre, Medellín fue el epicentro de una experiencia multisensorial que combinó lo mejor de la gastronomía latinoamericana con el estilo y la innovación de las marcas KitchenAid y Farberware.

El evento “Sabor y Alma”, realizado en Falabella del Centro Comercial Santa Fe, reunió a amantes de la cocina, seguidores de la moda y fanáticos de la música en una jornada vibrante y llena de sorpresas.

La protagonista indiscutible fue la reconocida chef mexicana Adria Marina, exjurado de MasterChef Celebrity, quien deslumbró con su talento culinario y carisma. Vestida con un espectacular diseño del afamado Andrés Otálora, Adria presentó recetas irresistibles como Camarones Scampy con pasta corta y una exquisita Crème Brûlée de chocolate, todo preparado en los nuevos lanzamientos de sartenes y ollas de KitchenAid y Farberware.

La conducción estuvo a cargo de la presentadora de RCN, Adriana Toro, quien acompañó a los asistentes en cada momento especial del evento. Además, el dúo musical Maca y Gero puso el ritmo con un concierto que encendió los ánimos y complementó la experiencia.

Los asistentes y espectadores digitales no solo disfrutaron de la cocina en vivo, sino que también participaron en concursos, recibieron tips exclusivos de cocina mexicana y latinoamericana, y se llevaron premios sorpresa. La interacción fue total, tanto en el lugar como a través de las plataformas digitales.

