Él es Federico Severini, el exesposo de Kimberly Reyes, la presunta nueva novia de Beéle

Kimberly Reyes se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de ser relacionada sentimentalmente con el cantante Beéle. En medio de este furor surgió la duda en redes sobre quién era el exesposo de la actriz.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Quién es Federico Severini, expareja de Kimberly Reyes?

Kimberly Reyes goza de gran reconocimiento en Colombia por sus recordados papeles en diferentes producciones de televisión, una de las más recordadas fue en Diomedes, el Cacique de La Junta, donde dio vida a ‘Lucía Arjona’.

La actriz estuvo casada durante más de seis años con Federico Severini, un empresario y emprendedor barranquillero que ha estado alejado de los medios de comunicación, más no de la creación de contenido digital.

Federico estudió en Estados Unidos y es conocido por crear la fundación Tepichi, la cual ayuda a niños en La Guajira. Además, tiene un restaurante y otros negocios en Colombia.

Según revelaron años atrás la actriz y el empresario, se conocieron a principios de 2016 en un evento social, allí Federico quedó flechado con Kimberly, y curiosamente, la mamá de la actriz se la presentó.

Kimberly Reyes estuvo casada por seis años. (Foto: Buen Día, Colombia)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

¿Por qué se separaron Kimberly Reyes y Federico Severini?

Kimberly Reyes y Severini sostuvieron una relación sentimental durante ochos meses y fue en un viaje en Estados Unidos en el que decidieron casarse por lo civil en una ceremonia en Las Vegas en 2016.

En 2018 la pareja decidió celebrar su por la iglesia católica junto a sus familiares y amigos en una boda en la iglesia de Santo Toribio en Cartagena.

Sin embargo, en 2022 tras ola de especulaciones y rumores la actriz decidió confirmar que su matrimonio había llegado a su final y que aunque intentaron salvarlo de todas las maneras llegando hasta terapia de pareja, la mejor decisión fue separarse.

La actriz aseguró que se separaron en buenos términos y en el momento adecuado antes que su relación se convirtiese en un tormento.

Artículos relacionados Sebastián Martínez Sebastián Martínez genera preocupación al revelar situación que vive en México

¿Cuál fue la prueba que habría confirmado relación entre Kimberly Reyes y Beéle?

En el programa Mañana Express del Canal RCN revelaron un video que dejó ver al artista con la actriz Kimberly Reyes, esto al parecer en un hotel.

En este informativo aseguraron que el cantante y la actriz llevarían saliendo varios meses y que hasta Kimberly había estado en su cumpleaños.

No obstante, hasta el momento ni la actriz ni el cantante se han pronunciado para confirmar o desmentir esta información.