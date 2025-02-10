Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Él es Federico Severini, el exesposo de Kimberly Reyes, la presunta nueva novia de Beéle

Federico Severini y la actriz Kimberly Reyes estuvieron casados por más de seis años y su relación fue bastante mediática.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Exesposo de Kimberly Reyes
Kimberly Reyes estuvo casada por más de 6 años. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Kimberly Reyes se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de ser relacionada sentimentalmente con el cantante Beéle. En medio de este furor surgió la duda en redes sobre quién era el exesposo de la actriz.

Artículos relacionados

¿Quién es Federico Severini, expareja de Kimberly Reyes?

Kimberly Reyes goza de gran reconocimiento en Colombia por sus recordados papeles en diferentes producciones de televisión, una de las más recordadas fue en Diomedes, el Cacique de La Junta, donde dio vida a ‘Lucía Arjona’.

La actriz estuvo casada durante más de seis años con Federico Severini, un empresario y emprendedor barranquillero que ha estado alejado de los medios de comunicación, más no de la creación de contenido digital.

Federico estudió en Estados Unidos y es conocido por crear la fundación Tepichi, la cual ayuda a niños en La Guajira. Además, tiene un restaurante y otros negocios en Colombia.

Según revelaron años atrás la actriz y el empresario, se conocieron a principios de 2016 en un evento social, allí Federico quedó flechado con Kimberly, y curiosamente, la mamá de la actriz se la presentó.

Ella es Kimberly Reyes, la nueva novia de Beéle tras ser vistos juntos.
Kimberly Reyes estuvo casada por seis años. (Foto: Buen Día, Colombia)

Artículos relacionados

¿Por qué se separaron Kimberly Reyes y Federico Severini?

Kimberly Reyes y Severini sostuvieron una relación sentimental durante ochos meses y fue en un viaje en Estados Unidos en el que decidieron casarse por lo civil en una ceremonia en Las Vegas en 2016.

En 2018 la pareja decidió celebrar su por la iglesia católica junto a sus familiares y amigos en una boda en la iglesia de Santo Toribio en Cartagena.

Sin embargo, en 2022 tras ola de especulaciones y rumores la actriz decidió confirmar que su matrimonio había llegado a su final y que aunque intentaron salvarlo de todas las maneras llegando hasta terapia de pareja, la mejor decisión fue separarse.

La actriz aseguró que se separaron en buenos términos y en el momento adecuado antes que su relación se convirtiese en un tormento.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la prueba que habría confirmado relación entre Kimberly Reyes y Beéle?

En el programa Mañana Express del Canal RCN revelaron un video que dejó ver al artista con la actriz Kimberly Reyes, esto al parecer en un hotel.

En este informativo aseguraron que el cantante y la actriz llevarían saliendo varios meses y que hasta Kimberly había estado en su cumpleaños.

No obstante, hasta el momento ni la actriz ni el cantante se han pronunciado para confirmar o desmentir esta información.

Beele y Kimberly Reyes
Beele y Kimberly Reyes estarían en una relación. (AFP: Romain Maurice y Buen Día, Colombia)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Familiares del influenciador denuncian presunta negligencia médica del hospital en que lo atendieron: esto respondió el centro el centro médico.

One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne Talento internacional

One Direction toma radical decisión tras la muerte de Liam Payne, ¿Retomará la icónica banda?

One Direction enfrenta un momento decisivo tras la pérdida de Liam Payne y reflexión sobre el legado de la banda.

Falleció reconocida cantante tras caer del sexto piso. Talento internacional

Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida cantante quien cayó de un sexto piso.

Lo más superlike

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Nicky Jam fue homenajeado en Barranquilla con un Doctor Honoris Causa, un título que resalta su aporte cultural y empresarial.

Dayana Angulo se pronunció tras la lucha de estereotipos en Miss Universe Colombioa. Talento nacional

Dayana Angulo confesó lo más difícil de participar en Miss Universe: “Sentí que perdí mi identidad”

Nicolás Montero Talento nacional

¡Increíble transformación! Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity: así se ve

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?