Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

One Direction toma radical decisión tras la muerte de Liam Payne, ¿Retomará la icónica banda?

One Direction enfrenta un momento decisivo tras la pérdida de Liam Payne y reflexión sobre el legado de la banda.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne
One Direction revive su historia tras la pérdida de Liam Payne (Foto: AFP)

Tras la repentina muerte de Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, están listos para protagonizar un documental y revivir los de la icónica banda.

Artículos relacionados

¿Cómo recordarán a Liam Payne en el documental de One Direction?

La producción mostrará un recorrido por Estados Unidos, donde ambos compartirán recuerdos de su tiempo en la boy band y reflexionarán sobre la pérdida de su compañero Liam Payne, quien falleció en octubre de 2024.

Durante este viaje, Malik y Tomlinson abordarán cómo los años en One Direction moldearon su vida personal y profesional.

Artículos relacionados

La plataforma apuesta a generar un contenido que combine nostalgia y experiencias de los artistas, siguiendo la tendencia de otros documentales musicales que han captado audiencias globales.

El proyecto adquiere un matiz emotivo por la muerte de Payne, quien falleció a los 31 años tras caer de un balcón en Buenos Aires, Argentina.

Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de sustancias en su organismo, lo que conmocionó a fans y colegas en todo el mundo.

Malik y Tomlinson explorarán en pantalla cómo su pérdida afectó la dinámica de la banda que aún continúa en pausa.

Antes de la tragedia, se habían iniciado conversaciones para un regreso de los cinco miembros, incluido Zayn Malik, que abandonó la agrupación en 2015.

Artículos relacionados

La idea de un concierto único quedó suspendida, aumentando la relevancia emocional del documental que ahora se desarrolla.

One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne
One Direction revive su historia tras la pérdida de Liam Payne (Foto: AFP)

¿Qué pasó con One Direction volverá la icónica banda?

El documental también destacará cómo cada integrante emprendió un camino en solitario tras la pausa de 2016.

One Direction, formada en 2010 en Londres a través de The X Factor, se convirtió en un fenómeno mundial.

Aunque no ganó el programa, firmó un contrato discográfico y logró un éxito masivo, ganando millones de seguidores conocidos como "Directioners".

La agrupación vendió más de 70 millones de discos y encabezó giras con ingresos millonarios.

En 2026 One Direction entró en una "pausa indefinida" principalmente por el agotamiento y la presión de años de trabajo intenso, lo que llevó a cada miembro a buscar proyectos en solitario.

Harry Styles en la música y el cine, Niall Horan como cantautor, Louis Tomlinson explorando su lado más privado y Zayn Malik con sonidos alternativos.

One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne
One Direction revive su historia tras la pérdida de Liam Payne. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Familiares del influenciador denuncian presunta negligencia médica del hospital en que lo atendieron: esto respondió el centro el centro médico.

Exesposo de Kimberly Reyes Kimberly Reyes

Él es Federico Severini, el exesposo de Kimberly Reyes, la presunta nueva novia de Beéle

Federico Severini y la actriz Kimberly Reyes estuvieron casados por más de seis años y su relación fue bastante mediática.

Falleció reconocida cantante tras caer del sexto piso. Talento internacional

Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida cantante quien cayó de un sexto piso.

Lo más superlike

De la Rúa no se despega de Shakira Shakira

De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.

Dayana Angulo se pronunció tras la lucha de estereotipos en Miss Universe Colombioa. Talento nacional

Dayana Angulo confesó lo más difícil de participar en Miss Universe: “Sentí que perdí mi identidad”

Nicolás Montero Talento nacional

¡Increíble transformación! Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity: así se ve

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?