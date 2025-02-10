One Direction toma radical decisión tras la muerte de Liam Payne, ¿Retomará la icónica banda?

Tras la repentina muerte de Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, están listos para protagonizar un documental y revivir los de la icónica banda.

¿Cómo recordarán a Liam Payne en el documental de One Direction?

La producción mostrará un recorrido por Estados Unidos, donde ambos compartirán recuerdos de su tiempo en la boy band y reflexionarán sobre la pérdida de su compañero Liam Payne, quien falleció en octubre de 2024.

Durante este viaje, Malik y Tomlinson abordarán cómo los años en One Direction moldearon su vida personal y profesional.

La plataforma apuesta a generar un contenido que combine nostalgia y experiencias de los artistas, siguiendo la tendencia de otros documentales musicales que han captado audiencias globales.

El proyecto adquiere un matiz emotivo por la muerte de Payne, quien falleció a los 31 años tras caer de un balcón en Buenos Aires, Argentina.

Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de sustancias en su organismo, lo que conmocionó a fans y colegas en todo el mundo.

Malik y Tomlinson explorarán en pantalla cómo su pérdida afectó la dinámica de la banda que aún continúa en pausa.

Antes de la tragedia, se habían iniciado conversaciones para un regreso de los cinco miembros, incluido Zayn Malik, que abandonó la agrupación en 2015.

La idea de un concierto único quedó suspendida, aumentando la relevancia emocional del documental que ahora se desarrolla.

One Direction revive su historia tras la pérdida de Liam Payne (Foto: AFP)

¿Qué pasó con One Direction volverá la icónica banda?

El documental también destacará cómo cada integrante emprendió un camino en solitario tras la pausa de 2016.

One Direction, formada en 2010 en Londres a través de The X Factor, se convirtió en un fenómeno mundial.

Aunque no ganó el programa, firmó un contrato discográfico y logró un éxito masivo, ganando millones de seguidores conocidos como "Directioners".

La agrupación vendió más de 70 millones de discos y encabezó giras con ingresos millonarios.

En 2026 One Direction entró en una "pausa indefinida" principalmente por el agotamiento y la presión de años de trabajo intenso, lo que llevó a cada miembro a buscar proyectos en solitario.

Harry Styles en la música y el cine, Niall Horan como cantautor, Louis Tomlinson explorando su lado más privado y Zayn Malik con sonidos alternativos.