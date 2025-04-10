Altafulla lanzó pulla tras polémica por su ruptura con Karina García: "Otra vez sin señal"

El cantante Altafulla compartió un mensaje a sus millones de fanáticos en redes sociales en el que habría hecho referencia a su polémica ruptura con la influenciadora Karina García.

¿Altafulla lanzó pulla tras su ruptura con Karina García?

El artista reveló a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, una fotografía de él en un avión transportándose.

Con dicha imagen, en la que se tapa el rostro con una de sus manos y se muestra sorprendido pero sonriente, agregó un mensaje que causó revuelo entre sus admiradores.

"Esto va a despegar y me voy a quedar otra vez sin señal", escribió sobre la publicación.

¿Por qué relacionan su mensaje con su ruptura con Karina García?

Luego de conocerse la separación de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, la cual reveló la paisa en sus redes sociales, el cantante decidió hablar al respecto en varios medios de comunicación.

Los famosos tuvieron algunas diferencias, las cuales se fueron ampliando luego de que Altafulla tuviera que viajar por cuestiones labores a algunos países como Venezuela y México, según explicó el barranquillero.

En medio de su distancia, ambos terminaron su relación y Altafulla no volvió a contestarle los mensajes Karina García, según dio a conocer porque se había quedado sin datos.

Dicha confesión le ha provocado diversos memes y críticas de miles de internautas, por lo que, el artista habría decidido responderles a los haters con humor ante dicha situación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Altafulla tras su mensaje?

Tras su reacción varios internautas opinaron al respecto detallando que sería una respuesta a sus críticos, pero otros han indicando que no le estaría respondiendo a sus haters, sino burlándose de lo que fue su ruptura con Karina.

Otros lo han defendido destacando que ha decidido tomar los comentarios negativos con humor y usarlos a su favor.

Por ahora, el artista sigue enfocando en sus respectivos proyectos labores cautivando a miles de fanáticos con su música, sus publicaciones en redes sociales y sus presentaciones en vivo con sus éxitos.