Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

La presentadora e influenciadora Jennifer Nicole Rivas falleció a sus 21 años dejando un profundo dolor en sus seguidores.

¿Qué se sabe de la muerte de Jennifer Nicole Rivas?

La joven fue hallada sin vida en su casa luego de haber sufrido una crisis epiléptica, enfermedad que padecía y la cual controlaba bajo prescripción médica.

Según revelados medios honduñeros, de donde era oriunda, un familiar la encontró sin vida en su cuarto b*ca abajo.

Luego del hallazgo Fiscales del Ministerio Público y Medicina Forense llegaron a la propiedad para determinar qué fue lo que le ocurrió.

Si bien no se ha confirmado que pudo ser por su enfermedad, los primeros indicios arrojan que pudo tratarse de una reacción de dicha enfermedad, por lo que su muerte habría sido por causa natural.

Cabe resaltar que, según Mayo Clinic la epilepsia "es una afección cerebral que causa convulsiones recurrentes. Hay muchos tipos de epilepsia (...) Algunas personas pueden perder el conocimiento durante una convulsión. Otras pueden permanecer con la mirada fija por algunos segundos. Y otras pueden mover repetidamente los brazos o las piernas".

¿Quién era Jennifer Nicole Rivas?

La joven nacida en Honduras tenía 21 años y era estudiante de periodismo en Tegucigalpa. Además ya estaba ejerciendo gran parte de su profesión, pues trabajaba como conductora en el canal CHTV, donde cautivada a los televidentes con su carisma.

Asimismo, en redes sociales tenía una gran comunidad, pues acumulaba más de 100 mil seguidores, a quienes entretenía constantemente.

Tras el anuncio de su partida, miles de sus fanáticos se pronunciaron al respecto y expresaron su profundo dolor tras su fallecimiento lamentando lo sucedido y destacando lo mucho que la extrañarán.

Además, aprovecharon para enviarle un mensaje de sentido pésame a su familia en este momento tan difícil para ellos lleno de amor, cariño y apoyo.

Por su parte, varios colegas también reaccionaron a lo sucedido ofreciendo sus condolencias.

La última publicación de la joven en sus redes sociales fue practicando deporte y mostrándose muy feliz, logrando miles de corazones de sus admiradores.