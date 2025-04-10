Fanny Lu, Bacilos, Jarka y Felipe Peláez sorprenden con nuevos lanzamientos musicales

El mes de octubre empieza cargado de estrenos musicales con sabor colombiano que prometen apoderarse de las listas de reproducción de las principales plataformas digitales.

Así suena "Sin saber qué me espera" de Felipe Peláez, Elder Dayán Ft. Diomedes Díaz

En el marco de la celebración de sus 20 años de carrera, Felipe Peláez revive la voz de Diomedes Díaz en una emotiva versión del clásico “Sin saber que me espera”, junto a Elder Dayán y la inconfundible voz del legendario Diomedes Díaz.

Grabada en vivo desde el Movistar Arena de Bogotá, la presentación utilizó tecnología de última generación para traer al presente la voz y la imagen del Cacique de la Junta, generando un encuentro histórico entre tres generaciones del vallenato.

Felipe Peláez reafirma su compromiso con el folclor colombiano, entregando una experiencia cargada de nostalgia, alegría y orgullo por las raíces. El público vibró al presenciar la unión entre padre e hijo, acompañados por uno de los artistas más representativos del género.

Fanny Lu y Bacilos estrenaron el video de “Una vida bien vivida”

La reconocida cantante Fanny Lu estrena el videoclip de su tema “Una Vida Bien Vivida”, en colaboración con Bacilos, una canción que celebra la alegría, la nostalgia y las experiencias que dejan huella. El video, lleno de color y energía, complementa el mensaje de disfrutar cada momento.

Grabado en Miami con tecnología de green screen, el video combina humor, color y energía, reflejando la complicidad que une a los artistas desde hace más de 20 años.

Esta canción resalta esos amores que dejan huella y enseñan. Es una apología a la vida compartida, a los aprendizajes que surgen del dolor y a la felicidad que se construye con cicatrices y reencuentros. “Una vida bien vivida" no es la que se transita en soledad, sino la que se comparte.

Jarka lanza “Quién te dijo”: un himno al amor propio

Desde Cali, el cantante y compositor Juan Camilo Arango, mejor conocido como Jarka presenta “Quién te dijo”, un tema que fusiona el afrobeat y el R&B con un mensaje profundo de amor propio y sanación emocional.

Según el artista caleño, la canción nace como respuesta a las inseguridades que dejan las relaciones pasadas. “El amor verdadero no duele, sana y construye”, expresa el artista, quien busca recordarle a su público que merecen un amor bonito y real.

Asimismo, el artista revela que esta canción le llegó en medio de un sueño, por lo que considera que fue una especie de revelación divina.

Su video, dirigido por Andrés Leyton y David Muñoz, fue filmado en un set inspirado en Grecia, protagonizado por la creadora de contenido y modelo Carolina Pico Ríos. La narrativa muestra el renacer emocional de una mujer que aprende a confiar de nuevo.

El rodaje, realizado en seis horas y con escenas desafiantes en agua fría, dio como resultado un producto visual estético y simbólico que refuerza el mensaje esperanzador de la canción.