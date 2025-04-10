Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Fanny Lu, Bacilos, Jarka y Felipe Peláez sorprenden con nuevos lanzamientos musicales

Octubre arranca con nuevos lanzamientos de la mano de artistas colombianos como Fanny Lu, Bacilos, Jarka y Felipe Peláez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nuevos lanzamientos musicales de octubre
Fanny Lu, Jarka y Pipe Peláez presentan nueva música. (Foto Freepik)

El mes de octubre empieza cargado de estrenos musicales con sabor colombiano que prometen apoderarse de las listas de reproducción de las principales plataformas digitales.

Artículos relacionados

Así suena "Sin saber qué me espera" de Felipe Peláez, Elder Dayán Ft. Diomedes Díaz

En el marco de la celebración de sus 20 años de carrera, Felipe Peláez revive la voz de Diomedes Díaz en una emotiva versión del clásico “Sin saber que me espera”, junto a Elder Dayán y la inconfundible voz del legendario Diomedes Díaz.

Grabada en vivo desde el Movistar Arena de Bogotá, la presentación utilizó tecnología de última generación para traer al presente la voz y la imagen del Cacique de la Junta, generando un encuentro histórico entre tres generaciones del vallenato.

Felipe Peláez reafirma su compromiso con el folclor colombiano, entregando una experiencia cargada de nostalgia, alegría y orgullo por las raíces. El público vibró al presenciar la unión entre padre e hijo, acompañados por uno de los artistas más representativos del género.

Artículos relacionados

Fanny Lu y Bacilos estrenaron el video de “Una vida bien vivida”

La reconocida cantante Fanny Lu estrena el videoclip de su tema “Una Vida Bien Vivida”, en colaboración con Bacilos, una canción que celebra la alegría, la nostalgia y las experiencias que dejan huella. El video, lleno de color y energía, complementa el mensaje de disfrutar cada momento.

Grabado en Miami con tecnología de green screen, el video combina humor, color y energía, reflejando la complicidad que une a los artistas desde hace más de 20 años.

Esta canción resalta esos amores que dejan huella y enseñan. Es una apología a la vida compartida, a los aprendizajes que surgen del dolor y a la felicidad que se construye con cicatrices y reencuentros. “Una vida bien vivida" no es la que se transita en soledad, sino la que se comparte.

Artículos relacionados

Jarka lanza “Quién te dijo”: un himno al amor propio

Desde Cali, el cantante y compositor Juan Camilo Arango, mejor conocido como Jarka presenta “Quién te dijo”, un tema que fusiona el afrobeat y el R&B con un mensaje profundo de amor propio y sanación emocional.

Según el artista caleño, la canción nace como respuesta a las inseguridades que dejan las relaciones pasadas. “El amor verdadero no duele, sana y construye”, expresa el artista, quien busca recordarle a su público que merecen un amor bonito y real.

Asimismo, el artista revela que esta canción le llegó en medio de un sueño, por lo que considera que fue una especie de revelación divina.

Su video, dirigido por Andrés Leyton y David Muñoz, fue filmado en un set inspirado en Grecia, protagonizado por la creadora de contenido y modelo Carolina Pico Ríos. La narrativa muestra el renacer emocional de una mujer que aprende a confiar de nuevo.

El rodaje, realizado en seis horas y con escenas desafiantes en agua fría, dio como resultado un producto visual estético y simbólico que refuerza el mensaje esperanzador de la canción.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara rompió en llanto al despedirse de los escenarios

Entre lágrimas y un Movistar Arena lleno, Paola Jara cerró su último concierto del 2025 antes de dedicarse a la llegada de su hija Emilia.

Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

¡Emilia ya es la consentida! Así reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe ante los regalos de sus fans

Paola Jara y Jessi Uribe vivieron un momento conmovedor en Chile al recibir tiernos regalos para su hija Emilia de parte de sus fans.

Karol G

Karol G reveló cautivadoras fotos tras show en reconocido lugar en Francia

La artista Karol G enamoró al compartir su experiencia tras presentarse en Crazy Horse en París.

Lo más superlike

Vanessa Pulgarín sorprendió a sus fans con un nuevo look Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sorprende con cambio de look antes de su viaje a Tailandia

Vanessa Pulgarín reveló su nuevo look antes de viajar a Tailandia, donde representará a Colombia en Miss Universe 2025

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?