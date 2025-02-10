Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle en el mundo artístico siempre se ha caracterizado por su estilo moderno, fresco y auténtico.

¿Cuál es el nuevo look del cantante Beéle?

Beéle se ha convertido en el último tiempo en uno de los artistas urbanos más queridos de Colombia y por eso sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibido.

Recientemente, el artista volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez no por el lanzamiento de una nueva canción o por alguna polémica, sino por el cambio radical de su imagen.

Beéle decidió darle un giro a su imagen y no dudó en compartirlo con sus millones de seguidores en redes sociales.

El cantante compartió una fotografía frente al espejo en el que mostró que dejó ver que decidió dejar su color de cabello completamente al natural y peinárselo por la mitad y con un largo medio.

El artista posó de manera casual luciendo una camiseta blanca básica y unos pantalones tipo jeans, mostrando que dejó atrás los colores de cabello y looks más controversiales.

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo look de Beéle?

La foto de la nueva apariencia de Beéle rápidamente se viralizó, generando opiniones divididas por parte de sus fans, quienes en su mayoría destacaron lo bien que luce en esta nueva faceta.

Por un lado, algunos le aplaudieron al artista haberse dejado su cabello al natural tras lucir diferentes colores de cabello en el último año. Con esto, aseguraron que se veía más maduro y enfocado en su carrera.

No obstante, algunos internautas le expresaron al cantante que debía hacerse un corte de cabello ya que como lo tenía se veía desorganizado.

Beéle sorprendió con nuevo look. (Foto: Romain Maurice)

¿Beéle está estrenando novia? Famosa actriz sería su nueva pareja

En medio de este sorpresivo cambio de look, salió a la luz el rumor que asocia al cantante con una reconocida actriz colombiana.

En Mañana Express del Canal RCN revelaron un video que dejó ver al artista con la actriz Kimberly Reyes, esto al parecer en un hotel.

En este informativo aseguraron que el cantante y la actriz llevarían saliendo varios meses y que hasta Kimberly había estado en su cumpleaños.

No obstante, hasta el momento ni la actriz ni el cantante se han pronunciado para confirmar o desmentir esta información.