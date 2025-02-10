Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle sorprendió con radical cambio de look y para muchos quedó irreconocible

Beéle sorprendió a sus seguidores al mostrar un renovado look en medio de rumores de una nueva relación amorosa con actriz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle sorprendió con nuevo look
Beéle apareció con nuevo estilo de cabello. (AFP: Romain Maurice)

Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle en el mundo artístico siempre se ha caracterizado por su estilo moderno, fresco y auténtico.

Artículos relacionados

¿Cuál es el nuevo look del cantante Beéle?

Beéle se ha convertido en el último tiempo en uno de los artistas urbanos más queridos de Colombia y por eso sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibido.

Recientemente, el artista volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez no por el lanzamiento de una nueva canción o por alguna polémica, sino por el cambio radical de su imagen.

Beéle decidió darle un giro a su imagen y no dudó en compartirlo con sus millones de seguidores en redes sociales.

El cantante compartió una fotografía frente al espejo en el que mostró que dejó ver que decidió dejar su color de cabello completamente al natural y peinárselo por la mitad y con un largo medio.

El artista posó de manera casual luciendo una camiseta blanca básica y unos pantalones tipo jeans, mostrando que dejó atrás los colores de cabello y looks más controversiales.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo look de Beéle?

La foto de la nueva apariencia de Beéle rápidamente se viralizó, generando opiniones divididas por parte de sus fans, quienes en su mayoría destacaron lo bien que luce en esta nueva faceta.

Por un lado, algunos le aplaudieron al artista haberse dejado su cabello al natural tras lucir diferentes colores de cabello en el último año. Con esto, aseguraron que se veía más maduro y enfocado en su carrera.

No obstante, algunos internautas le expresaron al cantante que debía hacerse un corte de cabello ya que como lo tenía se veía desorganizado.

Beele se presenta en el escenario durante el 37° Premio Lo Nuestro de Univision en Kaseya Center
Beéle sorprendió con nuevo look. (Foto: Romain Maurice)

Artículos relacionados

¿Beéle está estrenando novia? Famosa actriz sería su nueva pareja

En medio de este sorpresivo cambio de look, salió a la luz el rumor que asocia al cantante con una reconocida actriz colombiana.

En Mañana Express del Canal RCN revelaron un video que dejó ver al artista con la actriz Kimberly Reyes, esto al parecer en un hotel.

En este informativo aseguraron que el cantante y la actriz llevarían saliendo varios meses y que hasta Kimberly había estado en su cumpleaños.

No obstante, hasta el momento ni la actriz ni el cantante se han pronunciado para confirmar o desmentir esta información.

A través de su cuenta en Instagram, Kimberly Reyes le agradeció a sus seguidores por todas las muestras de apoyo y cariño. FOTO: Frazer Harrison / AFP
Mañana Express confirmó romance entre Beéle y Kimberly Reyes. (Frazer Harrison / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beele y Kimberly Reyes Kimberly Reyes

Kimberly Reyes sería la nueva pareja de Beéle, estas serían las pruebas

Revelan imágenes por las que se especula un noviazgo entre el artista Beéle y la actriz Kimberly Reyes.

B-King y su viaje a México Talento nacional

Mamá y hermana de B-King creen que el viaje a México pudo ser una trampa

La mamá y la hermana de B-King contaron en un pódcast sus dudas sobre el viaje a México y creen que pudo ser una trampa.

Revelan cuánto cobró B-King por su presentación en México Talento nacional

B-King: revelan cuánto cobró en México: ¿Por qué la cifra genera dudas entre su familia?

La madre y la hermana de B-King compartieron detalles de su viaje a México y el pago recibido por su presentación.

Lo más superlike

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Esta es la condición que padece Robbie Williams, según lo reveló recientemente. Te contamos cómo tratarla.

Falleció reconocida actriz mexicana que dejó un gran legado. Talento internacional

¡Adiós a una gran actriz! Falleció reconocida figura que marcó la historia de la televisión

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira