Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón admitió que llamó a Yeferson Cossio mientras estaba ebria

Yina Calderón causó revuelo en redes al confesar que buscó a Yeferson Cossio estando ebria, tras sentirse sola.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón confiesa: llamó a Yeferson Cossio… ¡y estaba ebria!
Yina Calderón revela que buscó a Yeferson Cossio tras beber alcohol. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón causó revuelo en las últimas horas al confesar en medio de su programa digital de chismes que recientemente buscó refugio en Yeferson Cossio tras sentirse sola, pero lo que más llamó la atención fue que se encontraba con unos tragos encima.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón buscó refugio en Yeferson Cossio?

En medio de una conversación con La Toxi Costeña y Junior Florez, panelistas de esta nueva entrega, Yina Calderón mencionó una anécdota nunca antes revelada. Y es que la polémica influenciadora mencionó que hace poco terminó buscando refugio en Yeferson Cossio tras sentirse sola.

Yina Calderón reveló qué opina de Yeferson Cossio
Yina Calderón y Yeferson Cossio limaron asperezas. (Fotos Canal RCN)

“Me puse a tomar sola, y borracha comencé a llamar a Yeferson Cossio”

La creadora de contenido fue enfática en que “no tenía a quién más llamar” y por tal razón decidió acudir al reconocido influenciador, con quien recientemente hizo las pases y dejaron atrás sus diferencias.

Artículos relacionados

¿De qué hablaron Yeferson Cossio y Yina Calderón?

Yina mencionó que su intención era llamarlo para hablar en son de amigos y hablar un rato sobre temas en general. Sin embargo, confesó que al día siguiente cuando despertó, fue cuando recordó este episodio sin recordar realmente de qué temas hablaron.

Artículos relacionados

Aún así mencionó que recuerda que él también se encontraba de fiesta, por lo que podría ser que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y ninguno recuerda exactamente de qué hablaron en ese momento.

“Yo no he sido capaz de preguntarle a Yeferson Cossio, porque tengo llamadas como de media hora y yo digo: ¿de qué hablamos? Yo solo me acuerdo de que el man estaba en una fiesta”.

Yina Calderón y Yeferson Cossio cara a cara en evento
El inesperado encuentro entre Yina Calderón y Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Además, Yina aprovechó para expresar la admiración que siente por la familia Cossio, en especial por Yeferson, a quien elogió. Un sentimiento que compartió La Toxi Costeña al recordar una experiencia que tuvo hace algunos años con el creador de contenido.

Por lo pronto, Yeferson Cossio no ha hecho mención a este curioso momento que vivió con Yina Calderón en una noche de tragos en la que lograron coincidir desde la lejanía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Díaz sufrió caída de caballo La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió accidente a bordo de un caballo

En video quedó la aparatosa caída que sufrió Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mientras montaba a caballo.

¿Por qué Karina García se dejó ver llorando tras su ruptura con Altafulla? Karina García

Karina García estaría muy afectada por su ruptura con Altafulla: foto lo comprobaría

Karina García se encontraría muy afectada por su ruptura con el cantante, Altafulla: una foto que circula en redes sociales lo comprobaría.

Cintia Cossio y su hijo Lorenzo Cintia Cossio

Revelan tiernas fotos del bebé de Cintia Cossio en su primer mes de nacido

Jhoan López celebró el primer mes de su hijo menor mostrando fotos inéditas del pequeño.

Lo más superlike

Fans alertan: señales de distanciamiento entre Karol G y Feid Karol G

Karol G y Feid: Aumentan los rumores sobre posibles dificultades en la relación de los cantantes

La notoria ausencia de Feid en eventos y redes sociales junto a Karol G han aumentado los rumores de distanciamiento.

Julián Álvarez, jugador de la Selección Argentina se declaró fan Café, con aroma de mujer Deportes

Jugador de la Selección Argentina se declaró fan de Café, con aroma de mujer de RCN: “Es la mejor”

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?