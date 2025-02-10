Yina Calderón admitió que llamó a Yeferson Cossio mientras estaba ebria

La polémica influenciadora Yina Calderón causó revuelo en las últimas horas al confesar en medio de su programa digital de chismes que recientemente buscó refugio en Yeferson Cossio tras sentirse sola, pero lo que más llamó la atención fue que se encontraba con unos tragos encima.

¿Por qué Yina Calderón buscó refugio en Yeferson Cossio?

En medio de una conversación con La Toxi Costeña y Junior Florez, panelistas de esta nueva entrega, Yina Calderón mencionó una anécdota nunca antes revelada. Y es que la polémica influenciadora mencionó que hace poco terminó buscando refugio en Yeferson Cossio tras sentirse sola.

Yina Calderón y Yeferson Cossio limaron asperezas. (Fotos Canal RCN)

“Me puse a tomar sola, y borracha comencé a llamar a Yeferson Cossio”

La creadora de contenido fue enfática en que “no tenía a quién más llamar” y por tal razón decidió acudir al reconocido influenciador, con quien recientemente hizo las pases y dejaron atrás sus diferencias.

¿De qué hablaron Yeferson Cossio y Yina Calderón?

Yina mencionó que su intención era llamarlo para hablar en son de amigos y hablar un rato sobre temas en general. Sin embargo, confesó que al día siguiente cuando despertó, fue cuando recordó este episodio sin recordar realmente de qué temas hablaron.

Aún así mencionó que recuerda que él también se encontraba de fiesta, por lo que podría ser que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y ninguno recuerda exactamente de qué hablaron en ese momento.

“Yo no he sido capaz de preguntarle a Yeferson Cossio, porque tengo llamadas como de media hora y yo digo: ¿de qué hablamos? Yo solo me acuerdo de que el man estaba en una fiesta”.

El inesperado encuentro entre Yina Calderón y Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Además, Yina aprovechó para expresar la admiración que siente por la familia Cossio, en especial por Yeferson, a quien elogió. Un sentimiento que compartió La Toxi Costeña al recordar una experiencia que tuvo hace algunos años con el creador de contenido.

Por lo pronto, Yeferson Cossio no ha hecho mención a este curioso momento que vivió con Yina Calderón en una noche de tragos en la que lograron coincidir desde la lejanía.