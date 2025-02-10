Westcol responde a críticas por su actitud en el stream con Yina Calderón

El streamer Westcol se pronunció tras críticas que recibió luego de la transmisión en vivo que realizó con la empresaria Yina Calderón.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

¿Por qué criticaron a Westcol en el live con Yina Calderón?

Los influenciadores realizaron una transmisión en vivo juntos donde hablaron sobre el 'Stream Fighters 4', evento que el paisa está organizando y en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia participará compitiendo contra Andrea Valdiri en el ring de boxeo.

Como bien se conoce, los creadores de contenido han sostenido una rivalidad desde hace un buen tiempo, pero decidieron tener una tregua debido a que están trabajando juntos.

Sin embargo, Westcol fue bastante sincero con Yina Calderón sobre lo que opinaba sobre ella y cuánto estaba en desacuerdo con su contenido en redes sociales.

Yina Calderón se mostró triste en un live que hizo después en sus redes sociales y varios de sus seguidores le señalaron a Westcol que le había faltado al respeto.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

¿Cómo reaccionó Westcol tras las críticas que recibió por su stream con Yina Calderón?

El creador de contenido reaccionó a los comentarios que recibió de la comunidad de la influenciadora detallando que él nunca le faltó al respeto y solo le respondió lo que ella preguntó.

"Yo no le falté el respeto a nadie en ningún momento, la gente vio yo no le falté el respeto a nadie (...) además sea como sea está participando en el evento de uno, esa no es la intención. Se me salieron algunas cosas , pero es normal, si no estoy de acuerdo con algo lo voy a decir y ya", expresó.

Por su parte, Yina Calderón señaló lo mucho que se arrepiente de haber hecho ese stream, confesando que no se sintió mal al compartir con el streamer.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla reveló el último mensaje que le envió a Karina García

Por ahora, los creadores de contenido siguen enfocados en lo que será el 'Stream Figthers 4', el cual se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde también estará presente la influenciadora Karina García, quien se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz.