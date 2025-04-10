Hermana de B-King compartió desgarrador mensaje tras su funeral: "cierro un ciclo lleno de dolor"

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez B-King, compartió un desgarrador mensaje tras el funeral del cantante con el que espera cerrar este doloroso ciclo que hoy deja un gran vacío en su familia.

¿Cuándo se llevó a cabo el funeral de B-King en Colombia?

El funeral de B-King, cantante hallado sin vida en territorio mexicano el pasado 22 de septiembre, se llevó a cabo el pasado jueves 2 de octubre en el Campo de paz en la ciudad de Medellín, donde residía el artista antes del trágico suceso.

Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King. Foto | Buen día Colombia.

La ceremonia, que en un principio se había pensado como un momento en el que solo estarían presentes familiares y amigos cercanos terminó siendo un encuentro al que los seguidores del cantante pudieron asistir para despedirlo con amor y respeto.

Momentos antes de que el joven cantante de 31 años fuera dejado en el lugar en el que ahora descansará eternamente todos los asistentes soltaron globos blancos acompañados de paloma como un acto simbólico de paz y amor para el cantante.

“A la cuenta de tres vamos a liberar estos globos y estas palomas, simbolizando la ascensión de su alma y su llegada al descanso eterno”.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que la hermana de B-King compartió tras su funeral?

Tras este emotivo momento en el que pudieron dar sepultura al cuerpo de B-King, su hermana Stefanía conmovió con un desgarrador mensaje compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que anunció el cierre de este doloroso momento de su vida.

Familiares y amigos hicieron sentido homenaje para despedir a B-King. Foto | Buen día Colombia.

“Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida”

Así mismo, agradeció a todas las personas que estuvieron presentes de alguna forma en este difícil momento para darles fuerza para afrontarlo.

“Muy agradecida a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, flores y apoyo en los momentos más difíciles. Su cariño nos sostuvo en medio de la tormenta”.

Finalmente, la hermana de B-King dejó un contundente mensaje en el que manifestó: “confío en la justicia divina y terrenal”.