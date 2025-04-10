Yana Karpova sorprendió al contar que estuvo junto a Cris Valencia tras su retoque facial

Yana Karpova se apoderó de las tendencias en redes sociales al hablar sobre su relación sentimental con Marlon Solórzano en donde afirmó que no eran novios. Ahora, sumado a esta controversia llegó una inesperada confesión de la influenciadora: acompañó a su expareja, Cris Valencia, en sus recientes retoques estéticos.

¿Yana Karpova acompañó a Cris Valencia durante su cambio físico?

Meses atrás, Cris Valencia sorprendió a toda su fanaticada al reaparecer en sus redes sociales con un inesperado cambio físico. El joven artista decidió someterse a una serie de retoques estéticos en su rostro con el que buscaba armonizar sus facciones y mejorar su aspecto.

Yana Karpova revela los sucesos que la llevaron a terminar con Cris Valencia.

Aunque en su momento este cambio de imagen generó revuelo y todo tipo de reacciones en redes sociales, por lo inesperado de la situación, ahora salió a la luz algo aún más sorprendente: Yana Karpova, su expareja, lo acompañó durante todo este proceso.

En entrevista con Los impresentables, Yana Karpova reveló que para la época en la que Cris Valencia decidió realizarse el cambio de imagen fue ella quien estuvo a su lado apoyándolo y cuidándolo.

"De hecho, cuando él se operó, yo fui la que lo cuidé y ya luego nos separamos”

¿Yana Karpova y Cris Valencia volvieron a tener contacto tras confirmar que ella no es novia de Marlon?

Así mismo, la joven influenciadora fue interrogada sobre si actualmente ella tenía contacto con Cris Valencia, a lo que respondió que en realidad el cantante la tenía bloqueada de todas sus redes sociales. Explicó que saber sobre su acercamiento a Marlon Solórzano le habría dado duro.

¿Quién es el actual novio de Yana Karpova?

"Me bloqueó por todos lados. Yo pensaba que íbamos a quedar como amigos y no, la verdad a él le dolió mucho lo de Marlon”

Así mismo mencionó las razones por las que ella terminó la relación con el joven, pero sin dar muchos detalles al respecto: "me enteré de cosas que no me gustaron. Yo siento que nuestros objetivos y pensamientos era diferentes”