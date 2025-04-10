Así fue el gol más veloz de Luis Díaz ¡En solo 15 segundos!

El fútbol alemán volvió a rendirse ante la magia del colombiano Luis Díaz, en tan solo 15 segundos, en el estadio al anotar el gol más rápido de su carrera y uno de los más veloces en la historia del Bayern Múnich.

Su actuación no solo sorprendió a los aficionados, sino que también confirmó su gran momento deportivo en el fútbol europeo.

Artículos relacionados Ángela Aguilar Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

¿Cómo fue el impresionante gol de Luis Díaz?

Desde el otro extremo, Luis Díaz apareció con su característico despliegue y empujó el balón al fondo de la cancha, cuando el cronómetro marcaba apenas 15 segundos de juego.

El estadio estalló en aplausos y los comentaristas no podían creer lo que acababan de presenciar. Luis Díaz, con su instinto goleador y velocidad, abrió el marcador con un tanto que ya se inscribe entre los más memorables del club alemán.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

¿Por qué este gol marca un nuevo capítulo en su carrera?

Con esta anotación, Luis Díaz se convirtió en el autor del tercer gol más rápido en toda la historia del Bayern Múnich en la Bundesliga, quedando solo detrás de dos leyendas, Giovane Élber (1998) y Lothar Matthäus (1986).

En su primer partido con Bayern, Luis Díaz marcó gol. (Foto de AFP)

Además, en la segunda mitad del encuentro, volvió a brillar con un segundo gol que reflejó todo su potencial técnico, un gol digno de aplausos que selló su doblete y reafirmó su condición de figura del partido.

Artículos relacionados Influencers Yana Karpova sorprendió al contar que estuvo junto a Cris Valencia tras su retoque facial

¿Qué significa este inicio para Luis Díaz en Alemania?

El inicio de temporada de Luis Díaz ha sido espectacular, pues con cinco goles en seis jornadas, el extremo colombiano se posiciona entre los jugadores más destacados de la Bundesliga.

El colombiano recibirá más de 67 mil millones de pesos colombianos por año. Foto AFP/ Luis Acosta

Su energía, compromiso y talento hacen que cada partido sea una oportunidad para ver algo extraordinario, y esta vez, con solo 15 segundos en el reloj, Luis Díaz volvió a demostrar que la velocidad también puede escribir historia.