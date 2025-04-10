Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes insinuó que B-King le confesó polémica infidelidad antes de su muerte

Marcela Reyes insinuó que B-King le confesó una infidelidad con una mujer cercana a ella antes de morir.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes contó la verdad sobre la confesión final de B-King
Marcela Reyes reveló la confesión que B-King le hizo antes de morir. (Foto Canal RCN).

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes rompió el silencio una vez más para hablar sobre su relación con Bayron Sánchez, B-King, quien fue hallado sin vida en una carretera del Estado de México el pasado 22 de septiembre. En medio de la conversación, la empresaria se refirió a los rumores de infidelidad del artista que los puso en el ojo del huracán meses atrás.

Artículos relacionados

¿B-King le confirmó polémica infidelidad a Marcela Reyes? Esto dijo la DJ

En entrevista con el periodista Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Marcela Reyes habló sobre los inicios de la polémica que la llevó a ser señalada meses después en redes sociales tras la muerte de B-King.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

La empresaria comentó en medio de la razón por la que terminó su relación con el difunto cantante que le comenzaron a llegar rumores sobre una infidelidad de su parte con alguien muy cercano a ella, de quien no dio detalles ni nombre, y a raíz de esto fue abordada por un periodista, quien le preguntó al respecto, desatando así todo el rifirrafe con su difunto exesposo, y que hoy le ocasiona un gran arrepentimiento.

Artículos relacionados

Para profundizar más en el tema Poveda decidió preguntarle si ella pensaba que estos rumores, sobre la supuesta infidelidad, eran ciertos, obteniendo como respuesta que, al parecer, B-King se lo habría confirmado.

“Yo tuve una conversación con Bayron, y hablé con Bayron del tema, entonces…”, afirmó. Sin embargo, Poveda le mencionó que la madre del cantante le había mencionado a él en una entrevista que no creía que este rumor sobre B-King fuera cierto.

Parece ser que esta confesión estaría relacionada con la supuesta infidelidad que Marcela Reyes mencionó meses atrás en diálogo con Buen día, Colombia del Canal RCN en la que hacia mención a que B-King y una exparticipante de La casa de los famosos Colombia habían tenido un amorío.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre las palabras de la madre de B-King ante los rumores de infidelidad?

Marcela Reyes insistió en que sostuvo varias conversaciones con B-King que, según ella, solo ambos conocían. Además, mencionó que comprendía a la madre del cantante por no creer ciertos rumores relacionados con su hijo, entre ellos, la supuesta infidelidad.

Artículos relacionados

“Sabes que una, como mamá, defiende mucho a los hijos. Yo la entiendo, no la juzgo, pero me encantaría sentarme con ella algún día, de mujer a mujer, para hablar de muchas cosas que tal vez su hijo no le contaba y mostrarle conversaciones que yo sostuve con él”, expresó Marcela.

Despedida de B-king en Medellín.
B-king fue despedido por familiares y amigos en un cementerio de Medellín. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes confesó que perdió un hijo de B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes sorprendió al confesar que perdió un hijo de B-King antes de su muerte

Marcela Reyes conmocionó al revelar en medio de una entrevista que perdió un hijo de B-King antes de su trágica muerte en México.

Marcela Reyes

Marcela Reyes compartió emotiva carta que B-King le envió a su hijo antes de su muerte

Marcela Reyes conmovió a sus seguidores al revelar una emotiva carta que B-King le envió a su hijo antes de morir.

Karen Sevillano

Karen Sevillano responde a fan que le pidió subir historias a su cuenta de Instagram ebria

Karen Sevillano, fiel a su estilo directo y espontáneo, respondió a un fan que le pidió verla ebria en sus redes sociales.

Lo más superlike

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"