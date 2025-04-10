Marcela Reyes insinuó que B-King le confesó polémica infidelidad antes de su muerte

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes rompió el silencio una vez más para hablar sobre su relación con Bayron Sánchez, B-King, quien fue hallado sin vida en una carretera del Estado de México el pasado 22 de septiembre. En medio de la conversación, la empresaria se refirió a los rumores de infidelidad del artista que los puso en el ojo del huracán meses atrás.

¿B-King le confirmó polémica infidelidad a Marcela Reyes? Esto dijo la DJ

En entrevista con el periodista Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Marcela Reyes habló sobre los inicios de la polémica que la llevó a ser señalada meses después en redes sociales tras la muerte de B-King.

B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

La empresaria comentó en medio de la razón por la que terminó su relación con el difunto cantante que le comenzaron a llegar rumores sobre una infidelidad de su parte con alguien muy cercano a ella, de quien no dio detalles ni nombre, y a raíz de esto fue abordada por un periodista, quien le preguntó al respecto, desatando así todo el rifirrafe con su difunto exesposo, y que hoy le ocasiona un gran arrepentimiento.

Para profundizar más en el tema Poveda decidió preguntarle si ella pensaba que estos rumores, sobre la supuesta infidelidad, eran ciertos, obteniendo como respuesta que, al parecer, B-King se lo habría confirmado.

“Yo tuve una conversación con Bayron, y hablé con Bayron del tema, entonces…”, afirmó. Sin embargo, Poveda le mencionó que la madre del cantante le había mencionado a él en una entrevista que no creía que este rumor sobre B-King fuera cierto.

Parece ser que esta confesión estaría relacionada con la supuesta infidelidad que Marcela Reyes mencionó meses atrás en diálogo con Buen día, Colombia del Canal RCN en la que hacia mención a que B-King y una exparticipante de La casa de los famosos Colombia habían tenido un amorío.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre las palabras de la madre de B-King ante los rumores de infidelidad?

Marcela Reyes insistió en que sostuvo varias conversaciones con B-King que, según ella, solo ambos conocían. Además, mencionó que comprendía a la madre del cantante por no creer ciertos rumores relacionados con su hijo, entre ellos, la supuesta infidelidad.

“Sabes que una, como mamá, defiende mucho a los hijos. Yo la entiendo, no la juzgo, pero me encantaría sentarme con ella algún día, de mujer a mujer, para hablar de muchas cosas que tal vez su hijo no le contaba y mostrarle conversaciones que yo sostuve con él”, expresó Marcela.