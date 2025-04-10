Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

La noticia sobre Miguel Ángel de la Mora, conocido en el mundo del espectáculo como Micky Hair, sigue generando sorpresa entre quienes lo conocieron y entre los seguidores de la cantante Ángela Aguilar.

En los últimos días, se han conocido nuevos detalles sobre lo que ocurrió antes de su fallecimiento, incluyendo la aparición de un recibo bancario que ha despertado diversas especulaciones.

¿Qué se descubrió entre las pertenencias de ‘Micky Hair’?

Según el reporte de las autoridades, al revisar los objetos personales del reconocido estilista, se hallaron varios artículos de valor junto a un comprobante de una transferencia bancaria de gran suma.

Este documento mostraba un movimiento financiero de aproximadamente 95 mil dólares, aproximadamente $368.950.951 pesos colombianos. La transacción se habría realizado el 22 de septiembre en horas de la tarde, en una sucursal bancaria ubicada en la Ciudad de México.

El hallazgo llamó la atención no solo por el monto, sino también por la cercanía temporal con su fallecimiento, ocurrido pocos días después.

¿Quién era realmente el estilista de Ángela Aguilar?

Micky Hair se había convertido en una figura muy querida en el ámbito artístico por su talento, carisma y profesionalismo. A sus 28 años, había logrado posicionarse como uno de los estilistas de confianza de Ángela Aguilar, además de colaborar con otras personalidades del medio.

Cámaras de seguridad ayudan a esclarecer la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar. (Foto: AFP)

El joven también mantenía una presencia constante en redes sociales, donde compartía parte de su trabajo, sesiones de estilismo y momentos junto a sus clientes del espectáculo.

¿Qué se sabe del dinero transferido antes de su fallecimiento?

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial sobre el destino o propósito de la transferencia, las autoridades continúan investigando los movimientos financieros y las circunstancias que rodearon los últimos días del estilista.

Falleció el Micky Hair, el estilista personal de Ángela Aguilar. Foto | Arturo Holmes.

El detalle del depósito, sumado a la naturaleza de sus pertenencias, ha despertado preguntas sobre qué motivos tuvo para realizar la operación y a quién estaba dirigida la suma.