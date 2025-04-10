Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes reveló cómo reaccionó su hijo al enterarse de la muerte de B-King

Marcela Reyes abrió su corazón al contar cómo vivió su hijo Valentino la dolorosa noticia de la muerte de B-King.

Ingrid Jaramillo Rojas
hijo de Marcela Reyes al enterarse de la muerte de B-King
La reacción del hijo de Marcela Reyes al enterarse de la muerte de B-King conmovió a todos. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes volvió a pronunciarse sobre la muerte de Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King. Días después del funeral, la DJ colombiana reveló cómo reaccionó su hijo Valentino al enterarse de la noticia.

¿Cuál era la relación de Valentino, hijo de Marcela Reyes, con B-King?

Vale la pena destacar que la relación entre Marcela Reyes y su difunto exesposo B-King inició poco después de que Valentino naciera, pues cuando el artista llegó a la vida de la DJ, el pequeño tenía apenas 11 meses de vida.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King. Foto | Buen día Colombia.

De esta manera, Valentino creció viendo a B-King como una figura paterna durante sus próximo 8 años de vida, tiempo en el que la pareja estuvo en una relación que llevaron al altar. Sin embargo, la ruptura de la pareja meses antes de la muerte del cantante hizo que el menor tuviera que alejarse del cantante.

Marcela reveló que luego de su ruptura, y pese al escándalo mediático que enfrentaron juntos a raíz de acusaciones mutuas, B-King le enviaba cartas al pequeño en donde le expresaba todo su amor.

¿Cómo reaccionó el hijo de Marcela Reyes a la muerte de B-King?

Ahora bien, en entrevista con el podcast Más allá del silencio, Marcela Reyes reveló cómo reaccionó su hijo al enterarse de la muerte de B-King, quien fue hallado sin vida en territorio mexicano.

Conmovedora confesión: Marcela Reyes lloró al recordar a B-King
Marcela Reyes no pudo contener las lágrimas al hablar de B-King: “me arrepiento”. (Foto Canal RCN).

Según comentó, tomó la suficiente fuerza para explicarle que el cantante ahora se encontraba en el cielo. Y así mismo, confesó que le pidió perdón al menor por haber intentado alejarlo de él, en medio de un impulso que no supo controlar en su momento.

“Yo le expliqué que Bayron estaba en el cielo. Le pedí perdón a mi hijo también, porque en algún momento me preguntó por él y yo le dije que no me preguntara por personas que ya no estaban en nuestra vida. Entonces le pedí perdón por eso, y le pregunté qué sentía por él y me dijo que lo amaba”

Marcela comentó que luego de este emotivo momento decidieron orar por Bayron, para que su alma pudiera descansar en paz.

