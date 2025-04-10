Karen Sevillano responde a fan que le pidió subir historias a su cuenta de Instagram ebria

La influencer caleña Karen Sevillano ha dejado sorprendidos a sus más de 3 millones de seguidores, al revelar la respuesta que le dio a un fan que le pidió verla ebria en sus redes sociales.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

¿Qué le respondió Karen Sevillano a un fan que le pidió verla ebria en sus redes sociales?

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, hizo reír a sus seguidores con la divertida respuesta que le dio a un fan anónimo que, por mensaje privado, le pidió volver a subir videos borracha como solía hacerlo antes.

La curiosa petición surgió luego de que la presentadora compartiera varios clips en sus historias de Instagram en las que solo dejaba ver a sus amigos mientras disfrutaban de un rato de esparcimiento en una discoteca.

Karen Sevillano no dudó en responderle a su fan que ella nunca se embriaga. (Foto: Canal RCN)

Tal vez, al notar que en los videos solo aparecían los amigos de Karen bailando y disfrutando, el seguidor le lanzó esta curiosa pregunta sin percatarse que la creadora de contenido le iba a responder con su característico humor diciéndole que no lo hacía porque “nunca se embriaga”, dejando claro que ese era un dato que todos ya deberían saber.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida celebridad, amiga de Claudia Bahamón y del actor Nicolás Montero

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la curiosa respuesta de Karen Sevillano a su fan que le pidió verla ebria?

Como era de esperarse, algunos fans de Karen no dudaron en destacar que el humor de la influencer era único y que de seguro su fan misterioso se alegró de que ella le hubiera respondido de esta manera.

Otros, por su parte, no dudaron de compartir la jocosa respuesta con screenshots en sus redes sociales, recordando que Karen es una influencer única a su estilo, quien en la final de Miss Universe Colombia, el reality, producido por Canal RCN, se destacó por su particular narración del evento.

Karen Sevillano se caracteriza por su humor en redes, conquistando así el corazón de sus fans. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Revelan video inédito de Beéle antes de la fama que sorprende a sus fans

¿Cómo fue la narración de Karen Sevillano en la final de Miss Universe Colombia, el reality?

Durante la velada de elección y coronación del Miss Universe Colombia 2025, realizada el pasado 28 de septiembre, la creadora de contenido se volvió viral por su particular manera de narrar cada momento del desfile de las candidatas en sus diferentes pasarelas.

Pues fiel a su estilo espontáneo y divertido, relató la noche con su toque de humor y autenticidad, comentando cada aparición de las participantes y generando risas entre sus seguidores.