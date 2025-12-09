Karen Sevillano presenció impactante robo en pleno centro de Medellín

Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al relatar un impactante momento que vivió durante su más reciente visita a Medellín. La reconocida creadora de contenido manifestó haber presenciado un robo en pleno centro de la ciudad que la dejó impactada.

¿Cómo vivió Karen Sevillano el impactante robo que presenció en Medellín?

Karen Sevillano sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un corto audiovisual en donde relató uno de los momentos más impactantes que vivió durante su más reciente visita a Medellín.

Karen Sevillano fue testigo de un impactante robo en Medellín. (Foto Canal RCN).

La también creadora de contenido llegó a la ciudad de la eterna primavera para celebrar el cumpleaños de su hermana Claudia, por lo que en los últimos días disfrutó caminar por las calles de esta ciudad sin imaginar que en una de sus travesías presenciaría un robo.

Según comentó Sevillano, justo cuando se encontraba compartiendo con una seguidora en pleno centro de la ciudad se percató de los gritos de los ciudadanos que alertaban sobre un robo. La presentadora expresó que, aunque en un principio se pensó que no había atrapado al ladrón, sí lograron hacerlo.

"Me fui para el centro de Medellín y cómo te parece que yo estaba tomándome una foto con una muchacha y robaron, que ¡Cójanlo, cójanlo! Que no lo cogieron, que ya no lo cogieron... ¡Lo agarraron!”, relató.

Karen Sevillano relata cómo presenció un robo en Medellín. (Foto Canal RCN).

A pesar del susto, Karen Sevillano aseguró que la situación no pasó a mayores y celebró que la rápida reacción de los ciudadanos.

“Excelente por mi gente de Medellín que no deja que roben allá los amigos de lo ajeno y entre todos lo cogieron y lo agarraron"

¿Hasta cuándo estará Karen Sevillano en Medellín?

Así mismo, la creadora de contenido reveló a sus seguidores que este viernes 15 de septiembre dejaría la ciudad para retomar sus labores cotidianas, pues varios de sus seguidores le hicieron una invitación especial para disfrutar de una llamativa fiesta que se llevaría a cabo en los próximos días.

Sin embargo, Sevillano les expresó que no podría ser posible debido a que su viaje estaba programado hasta este viernes.