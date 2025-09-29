Karen Sevillano reveló a Karina García la actitud inapropiada que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia

La presentadora e influencer caleña Karen Sevillano asistió como invitada a la final de Miss Universe Colombia, donde compartió con sus seguidores los mejores instantes de la velada. No obstante, durante la gala notó una actitud de Altafulla que no le agradó y optó por contárselo a Karina García.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

¿Qué fue lo que Karen Sevillano descubrió sobre la actitud de Altafulla en Miss Universe Colombia?

La gala final de Miss Universe Colombia 2025 inició con la presentación musical de Andrés Altafulla, quien interpretó varios de sus temas mientras las candidatas desfilaban en el opening.

En medio de este espectáculo, Karen Sevillano, ubicada en primera fila, notó algo particular: según comentó en sus grabaciones, el cantante no dejaba de mirar a las concursantes que pasaban frente a él e, incluso, aseguró que se lamía con frecuencia los labios.

Karen Sevillano manifestó sentirse aterrada por la actitud que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia. (Foto: Canal RCN)

Aterrada por lo que veía, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en medio de su humor, decidió mencionar a Karina García para contarle la situación.

Ay Karina, te digo por acá que Altafulla anda mordiendo el labio. Altafulla está viendo mujer que da miedo, el ojo le llora aceite. Uy no ese pelao por qué es así Dios mío. No, me quedo aterrada", expresó.

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

¿Cómo reaccionó Karina García ante las declaraciones de Karen Sevillano sobre el comportamiento de Altafulla en Miss Universe Colombia?

Aunque los videos de Karen se hicieron virales, la creadora de contenido paisa no se ha pronunciado al respecto sobre la actitud que mantuvo el cantante con las misses, pues muchos seguidores de Sevillano, recordaron que Karina suele ser muy celosa y en varios lives lo ha demostrado.

Ante la viralización del tema, algunos internautas sugirieron que Karina García no se ha pronunciado porque podrían ser ciertas las declaraciones que Yina Calderón le hizo a Westcol en una transmisión en vivo, donde aseguró que la relación con Andrés Altafulla podría terminar, pues el artista barranquillero no estaría colaborando con los gastos de su hogar.

Karina García no se ha pronunciado frente a lo declarado por Karen Sevillano sobre su novio Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Altafulla Miss Universe Colombia 2025: memes y reacciones a la presentación de Altafulla en la gala final

¿Cómo le fue a Altafulla durante su presentación en la gala final de Miss Universe Colombia?

El intérprete de ‘Un coleto como yo’ sorprendió a Colombia al inaugurar la gala final de Miss Universe Colombia, evento que coronó a Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín, como la nueva soberana y quien representará al país en Tailandia, en el certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo.

Si bien para algunos televidentes su presentación no fue la más acertada, otros destacaron que fue una vitrina para demostrar el talento del barranquillero.

Tras consagrarse como ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Altafulla ha buscado retomar con fuerza su carrera musical, aprovechando escenarios de alto impacto para proyectarse nuevamente en la industria del entretenimiento.