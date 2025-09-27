Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García respondió a quienes le criticaron su físico en pleno en vivo

La influenciadora Karina García reaccionó luego de que le criticaran su apariencia en un live.

La influenciadora Karina García les respondió a algunos de los internautas que la criticaron en plena transmisión en vivo.

¿Qué dijo Karina García tras críticas en vivo?

La creadora de contenido realizo un live y estaba dialogando con sus fanáticos sobre diversos temas y en medio de su diálogo con sus seguidores leyó a algunos críticos que juzgaron su apariencia física, por lo que, ella no tardó en contestarles.

Karina García tras críticas por su físico

"Tengo la sonrisa más espectacular que nunca, si tu no lo notas lo siento por ti bebé. No me ofendes, me siento divina, poderosa, hermosa con mi pelo natural, mis dientes hermosos, así que ahórrate eso porque no me ofendes", dijo.

Señaló que siente que los que la ofenden son en realidad fanáticos ocultos, además de destacar que considera que son muy desocupados para tomarse el trabajo de ir a criticar a alguien que se supone no es de su agrado.

¿Karina García compartirá tiempo con haters?

La influenciadora sorprendió al confesar que, a ella le gustaría invitar a internautas que no la quieran a pasar un día con ella para ver si cambian de parecer, tal y como le han dicho muchos seguidores que le han confesado que al principio no la querían, pero ahora son fieles admiradores.

Karina García feliz tras la casa de los famosos

"Les aseguro que se enamoran de mí, de mi energía, me van a amar", señaló.

Por ahora, la influenciadora continúa enfocada en sus entrenamientos para su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en el evento del streamer Westcol 'Stream Fighters 4', donde varios influenciadores se le medirán al ring de boxeo.

Cabe destacar que, dicho evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde muchos esperan ver dicha batalla y que la paisa pueda llevarse el triunfo.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha mostrado lo enfocada y disciplinada que está con sus entrenamientos para poder dar lo mejor de ella y cautivar a sus fanáticos que tanto han creído en ella.

Una vez Karina García termine su compromiso con dicho evento realizará varios viajes que tiene pendientes, entre ellos a México y Dubái.

