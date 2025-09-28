Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, es la nueva Miss Universe Colombia 2025

La representante de Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalve, fue coronada como Miss Universe Colombia 2025 en la más reciente gala del certamen nacional. El evento, que reunió a miles de espectadores y seguidores en todo el país, marcó un nuevo capítulo en la historia de los concursos de belleza colombianos.

La competencia inició con 55 candidatas que representaban a distintos departamentos. Con el paso de las semanas, los retos de pasarela, oratoria y liderazgo redujeron la lista a 29 aspirantes, hasta llegar a las cinco finalistas.

En la gran noche, Miss Risaralda ocupó el cuarto lugar, Miss Magdalena el tercero, Miss Cauca fue segunda finalista, Miss Santander alcanzó el puesto de primera finalista y Miss Antioquia se llevó el título.

Miss Universe Colombia 3025, conoce detalles de la nueva reina. Foto Canal RCN

Con la corona, Pulgarín no solo sucede a Daniela Toloza, sino que también obtiene el derecho de representar a Colombia en Miss Universo 2025, que tendrá lugar en noviembre en Tailandia.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia y nueva Miss Universe Colombia 2025?

Vanessa Pulgarín tiene 33 años y una amplia trayectoria en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Fue Señorita Antioquia, representó a Colombia en Miss International en Japón y ha participado en importantes pasarelas nacionales.



Más allá de su carrera en concursos, Pulgarín se describe como una mujer disciplinada y apasionada por el deporte. Practica pádel, atletismo y mantiene una rutina constante de ejercicio, lo que considera una herramienta de transformación no solo física, sino también emocional y social.

Vanessa Pulgarín es la nueva Miss Universe Colombia 2025. Foto Canal RCN

Su historia personal también ha sido determinante en su formación. Criada en un entorno familiar rodeado de mujeres que la apoyaron, enfrentó la ausencia de su padre desde temprana edad, situación que convirtió en una motivación para superarse.

¿Qué representará Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025?

Con su elección, Vanessa Pulgarín asume el compromiso de ser embajadora de Colombia ante el mundo. Su propuesta va más allá de la belleza: ha manifestado interés en promover temas como salud mental, liderazgo femenino y el valor de la autenticidad.

De acuerdo con Pulgarín, su meta es utilizar la plataforma de Miss Universo como un espacio para amplificar mensajes sociales que aporten a la construcción de comunidades más incluyentes y resilientes.