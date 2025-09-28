Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, es la nueva Miss Universe Colombia 2025

Vanessa Pulgarín representará al país en el certamen internacional en Tailandia.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Ella es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025
Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia. Foto Canal RCN

La representante de Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalve, fue coronada como Miss Universe Colombia 2025 en la más reciente gala del certamen nacional. El evento, que reunió a miles de espectadores y seguidores en todo el país, marcó un nuevo capítulo en la historia de los concursos de belleza colombianos.

La competencia inició con 55 candidatas que representaban a distintos departamentos. Con el paso de las semanas, los retos de pasarela, oratoria y liderazgo redujeron la lista a 29 aspirantes, hasta llegar a las cinco finalistas.

En la gran noche, Miss Risaralda ocupó el cuarto lugar, Miss Magdalena el tercero, Miss Cauca fue segunda finalista, Miss Santander alcanzó el puesto de primera finalista y Miss Antioquia se llevó el título.

Vanessa Pulgarín es coronada como Miss Universe Colombia 2025
Miss Universe Colombia 3025, conoce detalles de la nueva reina. Foto Canal RCN

Con la corona, Pulgarín no solo sucede a Daniela Toloza, sino que también obtiene el derecho de representar a Colombia en Miss Universo 2025, que tendrá lugar en noviembre en Tailandia.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia y nueva Miss Universe Colombia 2025?

Vanessa Pulgarín tiene 33 años y una amplia trayectoria en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Fue Señorita Antioquia, representó a Colombia en Miss International en Japón y ha participado en importantes pasarelas nacionales.


Más allá de su carrera en concursos, Pulgarín se describe como una mujer disciplinada y apasionada por el deporte. Practica pádel, atletismo y mantiene una rutina constante de ejercicio, lo que considera una herramienta de transformación no solo física, sino también emocional y social.

¿Quién ganó Miss Universe Colombia 2025?
Vanessa Pulgarín es la nueva Miss Universe Colombia 2025. Foto Canal RCN

Su historia personal también ha sido determinante en su formación. Criada en un entorno familiar rodeado de mujeres que la apoyaron, enfrentó la ausencia de su padre desde temprana edad, situación que convirtió en una motivación para superarse.

Artículos relacionados

¿Qué representará Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025?

Con su elección, Vanessa Pulgarín asume el compromiso de ser embajadora de Colombia ante el mundo. Su propuesta va más allá de la belleza: ha manifestado interés en promover temas como salud mental, liderazgo femenino y el valor de la autenticidad.

De acuerdo con Pulgarín, su meta es utilizar la plataforma de Miss Universo como un espacio para amplificar mensajes sociales que aporten a la construcción de comunidades más incluyentes y resilientes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Vanessa Pulgarín, nueva Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

¿Qué le preguntó el jurado a Miss Antioquia? Esta fue la respuesta de Vanessa Pulgarín

Las cinco finalistas se enfrentaron a las preguntas del jurado, y sus respuestas dieron mucho de qué hablar.

Daniela Toloza entrega la corona Miss Universe Colombia

Daniela Toloza entrega la corona de Miss Universe Colombia, ¿quién es su reemplazo?

Daniela Toloza cerró su ciclo como Miss Universe Colombia y entregó la corona a Vanessa Pulgarín.

Conoce a las 5 finalistas de Miss Universe Colombia 2025 Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: conoce a las 5 finalistas

Miss Universe Colombia ya tiene a sus 5 finalistas: representantes de Antioquia, Santander, Risaralda, Magdalena y Cauca competirán por la corona.

Lo más superlike

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla Altafulla

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla

El artista fue recibido de una manera muy particular por las candidatas y así reaccionó.

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!