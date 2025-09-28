Miss Universe Colombia 2025: conoce a las 5 finalistas

Después de varias semanas de competencia, el reality Miss Universe Colombia 2025 definió a las cinco mujeres que siguen en carrera por la corona.

El certamen comenzó con 28 candidatas y, a lo largo de nueve episodios, se evaluaron aspectos como el dominio en pasarela, la capacidad de expresión en público y el compromiso con causas sociales.

Sofia Donada pasa al top 5 en Miss Universe Colombia. Foto Canal RCN

Durante este proceso, las participantes enfrentaron pruebas diseñadas para medir no solo su preparación estética, sino también su disciplina y seguridad en escenarios de alta presión. Cada reto fue eliminando nombres de la lista, hasta llegar al grupo final que ahora concentra la atención nacional.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Ellas son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025

¿Quiénes son las 5 finalistas en Miss Universe Colombia 2025?

El jurado y la audiencia coincidieron en destacar a cinco representantes regionales que demostraron cualidades integrales. Ellas son: Vanessa Pulgarín (Antioquia), Gloria Mutis (Santander), Ángela Arcila (Risaralda), Sofía Donado (Magdalena) y Marlyn Dinas (Cauca).

Gloria Mutis dentro de las finalistas en Miss Universe Colombia 2025. Foto Canal RCN

Cada una de estas jóvenes sobresalió en diferentes etapas de la competencia. Pulgarín convenció con seguridad y dominio en escena; Mutis resaltó por su elegancia y solidez en oratoria; Arcila cautivó con autenticidad; Angulo se convirtió en referente de perseverancia y Morales mostró liderazgo y frescura en sus presentaciones.

Ángela Arcila dentro de las finalistas en Miss Universe Colombia 2025. Foto Canal RCN

El grupo refleja la diversidad del país, con candidatas que representan distintas regiones y contextos, lo que refuerza la idea de que el certamen busca más que una imagen: busca a una embajadora que proyecte a Colombia en el escenario internacional.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Así será la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, en Canal RCN

¿Qué sigue para las finalistas de Miss Universe Colombia 2025?

Las cinco candidatas deberán enfrentarse ahora a la recta final del concurso, donde se definirá quién portará la banda nacional en Miss Universo 2025, evento que se realizará en Tailandia.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia 2025

El interés del público se mantiene en aumento, ya que la competencia no solo se centra en la elección de una reina, sino en la construcción de una representante integral.

La ganadora tendrá el reto de continuar con el legado de las anteriores reinas y demostrar el talento colombiano en una de las plataformas más importantes del mundo.