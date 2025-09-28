Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ellas son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025

Ellas son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025, tras semanas de competencia, pruebas y preparación en el reality.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025
¿Quiénes son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025? Foto Canal RCN

Miss Universe Colombia 2025 se consolidó como uno de los programas más comentados de los fines de semana. Durante varias semanas, 28 aspirantes se enfrentaron a distintos retos que evaluaron no solo su pasarela, sino también su talento, capacidad de expresión y liderazgo social.

En un total de nueve capítulos, el público y el jurado presenciaron un proceso de transformación en el que cada participante mostró disciplina y esfuerzo.

Algunas candidatas se enfrentaron a sus temores, otras aprendieron a desenvolverse fuera de su zona de confort, y todas demostraron que la preparación va más allá de la apariencia física.

Artículos relacionados

El reality logró capturar la atención nacional porque ofreció un retrato más humano de las concursantes: mujeres con historias reales que, paso a paso, construyeron su camino hacia las semifinales.

¿Quiénes son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025?

Tras las eliminaciones, quedaron 16 mujeres que representarán la diversidad cultural y geográfica de Colombia. Ellas son: Vanessa Pulgarín (Antioquia), Nayla Piña (Atlántico), Mariana Morales (Bogotá), Clara Cortés (Bolívar), Mabell Sánchez (Boyacá), Dayana Angulo (Casanare)

También quedaron Marlyn Dinas (Cauca), Adriana Lucía Risco (Huila), Sofía Donado (Magdalena), Cavylla Valencia (Nariño), Brenda Bedoya (Putumayo), Michel González (Quindío), Ángela Arcila (Risaralda), Gloria Mutis (Santander), Ariana Alfaro (Sucre) y Eliana Duque (Valle del Cauca).

Artículos relacionados

Cada una de ellas obtuvo un lugar en esta fase tras destacar en diferentes áreas de la competencia. Sus presentaciones, tanto en pasarela como en dinámicas de oratoria y pruebas de liderazgo, fueron determinantes para avanzar en el proceso.

¿Qué viene ahora en Miss Universe Colombia 2025?

Las 16 semifinalistas continúan en competencia por la corona que les dará el pase directo a Miss Universo, que este año se llevará a cabo en Tailandia.

El país estará atento a quién será finalmente la elegida para portar la banda de Colombia en el certamen internacional, pero más allá del título, el proceso ya ha dejado en evidencia el talento y la determinación de estas 16 mujeres que buscan dejar en alto el nombre de la nación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Conoce a las 5 finalistas de Miss Universe Colombia 2025 Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: conoce a las 5 finalistas

Miss Universe Colombia ya tiene a sus 5 finalistas: representantes de Antioquia, Santander, Risaralda, Magdalena y Cauca competirán por la corona.

Candidatas se despacharon contra Miss Caquetá Miss Universe Colombia

Candidatas de Miss Universe Colombia se desahogaron contra Miss Caquetá: "le falta preparación"

Algunas expresaron textualmente que Cindy Vásquez había venido a pasear y que no sabía convivir con sus compañeras.

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Así será la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, en Canal RCN

Todo está listo para la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, y conocer a la mujer que se llevará la corona.

Lo más superlike

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla Altafulla

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla

El artista fue recibido de una manera muy particular por las candidatas y así reaccionó.

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!