Ellas son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025

Miss Universe Colombia 2025 se consolidó como uno de los programas más comentados de los fines de semana. Durante varias semanas, 28 aspirantes se enfrentaron a distintos retos que evaluaron no solo su pasarela, sino también su talento, capacidad de expresión y liderazgo social.

En un total de nueve capítulos, el público y el jurado presenciaron un proceso de transformación en el que cada participante mostró disciplina y esfuerzo.

Algunas candidatas se enfrentaron a sus temores, otras aprendieron a desenvolverse fuera de su zona de confort, y todas demostraron que la preparación va más allá de la apariencia física.

El reality logró capturar la atención nacional porque ofreció un retrato más humano de las concursantes: mujeres con historias reales que, paso a paso, construyeron su camino hacia las semifinales.

¿Quiénes son las 16 semifinalistas en Miss Universe Colombia 2025?

Tras las eliminaciones, quedaron 16 mujeres que representarán la diversidad cultural y geográfica de Colombia. Ellas son: Vanessa Pulgarín (Antioquia), Nayla Piña (Atlántico), Mariana Morales (Bogotá), Clara Cortés (Bolívar), Mabell Sánchez (Boyacá), Dayana Angulo (Casanare)

También quedaron Marlyn Dinas (Cauca), Adriana Lucía Risco (Huila), Sofía Donado (Magdalena), Cavylla Valencia (Nariño), Brenda Bedoya (Putumayo), Michel González (Quindío), Ángela Arcila (Risaralda), Gloria Mutis (Santander), Ariana Alfaro (Sucre) y Eliana Duque (Valle del Cauca).

Cada una de ellas obtuvo un lugar en esta fase tras destacar en diferentes áreas de la competencia. Sus presentaciones, tanto en pasarela como en dinámicas de oratoria y pruebas de liderazgo, fueron determinantes para avanzar en el proceso.

¿Qué viene ahora en Miss Universe Colombia 2025?

Las 16 semifinalistas continúan en competencia por la corona que les dará el pase directo a Miss Universo, que este año se llevará a cabo en Tailandia.

El país estará atento a quién será finalmente la elegida para portar la banda de Colombia en el certamen internacional, pero más allá del título, el proceso ya ha dejado en evidencia el talento y la determinación de estas 16 mujeres que buscan dejar en alto el nombre de la nación.