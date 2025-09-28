Candidatas de Miss Universe Colombia se desahogaron contra Miss Caquetá: "le falta preparación"

Estamos a tan solo horas de conocer a la nueva Miss Universe Colombia, esa candidata que nos representará en Tailandia y que llevará en alto el nombre del país cafetero.

Horas previas a la gran final, las candidatas fueron entrevistadas y se les preguntó sobre quién de sus compañeras habría vivido esta oportunidad más como un reality que como un certamen para prepararse como la Miss Universe Colombia.

¿Por qué las candidatas de Miss Universe Colombia se desahogaron contra Miss Caquetá?

En medio de la entrevista, la respuesta para la mayoría fue clara y aseguraron que Cindy Vásquez, Miss Caquetá, es quien más se alejó del propósito del programa y se dejó ganar siempre por sus emociones y que eso, en muchas ocasiones, la alejó de ser miss.

Otras, en términos menos amigables, aseguraron que le faltaba preparación, que había venido al programa a vivir un reality y que ni siquiera en ese ámbito había logrado salir a flote, porque a pesar de estar en un espacio donde la convivencia era importante, le había faltado poner de su parte para que la relación con las demás candidatas fuera armoniosa.

"Sin desmeritar todo el esfuerzo y todo lo que hizo, siento que Caquetá vino a pasear", expresó Yorladis Gutiérrez, Miss Chocó. Por su parte, Clara Cortés, Miss Bolívar, expresó que "vino a un lugar de convivencia sin la disposición de convivir". Miss Antioquía y Miss Meta, por su parte, añadieron "le falta preparación, se deja llevar más por sus emociones".

¿Qué candidatas también fueron mencionadas como misses que fueron a vivir el reality y no a formarse como Miss Universe?

Otros de los nombres que también hicieron parte de la lista, fueron los de Brenda Bedoya, Miss Putumayo; Clara Cortés, Miss Córdoba y el de Rebeca Castillo, Miss Amazonas.

Algunas candidatas consideran que estas candidatas quisieron aprovechar más la oportunidad de tener exposición para darse a conocer en sus profesiones, que a realmente buscar ganarse la corona de Miss Universe Colombia.