¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco

La cantante Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco dieron el sí en el altar en una ceremonia privada y la artista ya publicó fotos de su boda de ensueño.

¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco

En la tarde de este sábado 27 de septiembre, en su cuenta oficial de Instagram con más de 410 millones de seguidores, la reconocida y talentosa cantante estadounidense Selena Gómez reveló las primeras fotos de su matrimonio con el productor musical Benny Blanco, imágenes que dejan ver que ya dio el “sí” y lo feliz que fue con esta decisión.

En las postales de la publicación vemos los anillos de matrimonio y compromiso en la mano de Selena, abrazos y miradas románticas con Benny en un prado verde, el ramo sencillo de flores blancas y hojas verdes, así como videos románticos de los dos caminando de la mano.

¿Cómo fue el vestido de novia de Selena Gomez?

Un objeto que se destaca de la publicación es el vestido blanco de Selena, el cual luce en varias posturas. Se trata de una prenda sencilla que es ajustada hasta la cintura y con una falda amplia. Además, tiene un cuello de tortuga cruzado, no tiene mangas y deja descubierta su espalda, llevando la atención a esa parte de su cuerpo.

¿Qué se sabe del matrimonio de Selena Gómez y Benny Blanco?

Selena Gómez y Benny Blanco dieron un paso más en su historia de amor cuando anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 con un romántico picnic que ella compartió en Instagram. Desde entonces, la pareja —que se conoce desde hace años y ha colaborado en canciones como “I Can’t Get Enough” y “Single Soon”— ha mantenido a sus seguidores expectantes sobre los planes de boda.

Aunque los preparativos se retrasaron por sus apretadas agendas, la ceremonia por fin se llevó a cabo este sábado, probablemente en el sur de California, con Santa Bárbara como una de las locaciones más mencionadas.

Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024. (Foto: Getty Images vía AFP/ Amy Sussman)

Lejos de optar por una celebración ostentosa, Selena ha revelado que quiere una boda sencilla y muy personal, donde no habrá un pastel tradicional sino postres que le recuerdan a su infancia. Además, planean incluir elementos culturales como la hora, la tradicional danza judía, mostrando que será un evento íntimo pero con toques significativos para ambos.

Además, se han filtrado fotos en las redes sociales de algunos invitados como los actores Steve Martin Paul Rudd y Martin Short; así como la mejor amiga de Selena, la también artista mundial Taylor Swift.

En las postales de la publicación vemos los anillos de matrimonio y compromiso en la mano de Selena
En las postales de la publicación vemos los anillos de matrimonio y compromiso en la mano de Selena. Photo by ELSA / AFP
