Así será la boda de Selena Gómez y Benny Blanco ¡Con invitados de lujo y un lugar secreto!

La relación entre Selena Gómez y Benny Blanco ha despertado gran curiosidad desde que confirmaron públicamente su romance, y ahora toda la atención está puesta en el momento más esperado, la hora en la que se conviertan en marido y mujer.

Aunque la pareja ha manejado su compromiso con mucha reserva, en los últimos días, se revelaron algunos detalles que permiten imaginar cómo será uno de los eventos más esperados de este año.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

¿Dónde y cuándo sería la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

La fecha exacta se mantiene secreto, pero los rumores apuntan a aquel gran día podría celebrarse a finales de septiembre en California, específicamente en la zona exclusiva de Santa Bárbara.

Un lugar en el que la pareja habría elegido una finca privada, como escenario principal para recibir a sus seres queridos mientras que los invitados se hospedarían en un hotel de lujo que ya tiene reservas agotadas.

Artículos relacionados Talento nacional Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle, ¿estuvo el cantante?

¿Cómo se han preparado Selena Gómez y Benny Blanco para este momento?

Ese nivel de confidencialidad se ha convertido en una de las claves de la organización, pues incluso se habla de que los asistentes no sabrán nada sobre la ubicación exacta de la ceremonia hasta ese mismo día y serán trasladados directamente desde el hotel a hasta lugar de la boda.

Selena Gómez se habría comprometido con Benny Blanco en el 2023. (Foto: Jon Kopaloff / Getty Images / AFP)

Tanto Selena como Benny, han disfrutado de celebraciones previas que marcaron la antesala de su boda y Selena en particular, compartió un viaje con sus amigas, como despedida de soltera.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

¿Qué significa esta unión para Selena Gómez y Benny Blanco?

Desde que se confirmó el compromiso está claro que la pareja se siente lista para dar el siguiente paso en su historia de amor, pues los seguidores de ambos artistas han esperado con ansias conocer más sobre cómo será la boda y cuáles son las sorpresas que podrían estar planeando.

Selena Gómez y Benny Blanco ultiman detalles de su boda secreta en California. /AFP: Michael Tran

Más allá de lo costoso que puede llegar a ser el evento, la unión de Selena Gómez y Benny Blanco simboliza un nuevo capítulo sus vidas personales y profesionales, pues, aunque se conocieron hace más de 10 años en estudios de grabación fue en 2023, cuando surgió entre ellos una relación que se formalizó rápidamente.

Ahora el vínculo se prepara para ser materializado frente a sus familiares y amigos, en una celebración glamurosa y privada y destacando en varias ocasiones que este evento será recordado por su alto impacto mediático y por ser el sueño cumplido no solo de Selena sino de los seguidores que han crecido junto a ella.