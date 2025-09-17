Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle, ¿estuvo el cantante?

Los nombres de Cara Rodríguez y Beéle han estado en el foco de la prensa de entretenimiento en el último tiempo por toda la polémica legal que han enfrentado por sus dos hijos: Ethan Kai y Paolo Kai.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle?

En la tarde del 17 de septiembre la influenciadora mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor, Paolo.

Cara Rodríguez sorprendió en redes sociales al publicar imágenes y videos de la celebración de cumpleaños del menor. En la reunión, se vio una decoración especial de Mickey Mouse, además, se pudo ver a algunos de los invitados y la felicidad del pequeño.

Cara compartió un emotivo mensaje junto al carrusel de fotografías en donde expresó su emoción por ver la felicidad de su hijo en su día más especial del año.

Paolo fue súper feliz en su cumpleaños. Verlo crecer feliz, rodeado de tu familia, de tus amigos, de risas y juegos. Es el regalo más grande que la vida me ha dado.

Además, Cara dejó claro que sus hijos son su mayor motivación en la actualidad y su razón para existir.

Tu sonrisa es mi fuerza, tus abrazos son mi refugio, y tu existencia entera es mi razón de ser.

Cara Rodríguez mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor. (Buen Día, Colombia/AFP: Romain Maurice)

¿El cantante Beéle estuvo en la celebración de cumpleaños de su hijo menor con Cara Rodríguez?

Cara Rodríguez no escatimó en elogios para su hijo menor y en su mensaje aseguró que se sentía la mujer más afortunada del mundo por sus dos hijos.

Fuiste un niño inmensamente feliz, y eso llena mi corazón de paz. Cada pasito tuyo y de Ethan, cada palabra nueva, cada mirada curiosa me hace sentir la mamá más afortunada del universo.

La influenciadora quien estuvo acompañada de su pareja en la celebración derritió los corazones de sus seguidores con su especial mensaje para su hijo menor.

Gracias por elegirme, mi amor. Te prometo que siempre voy a estar aquí para cuidarte, amarte y hacer de tu mundo un lugar lleno de ternura y alegría.

Adicional a esto, algo que generó curiosidad entre los internautas fue si Beéle, padre del niño, hizo parte del festejo.

Aunque Cara mostró varios detalles del evento, en ninguna de las publicaciones se evidenció la presencia del cantante, lo que desató preguntas y comentarios en torno a la relación actual entre ambos.

¿Qué ha pasado con el tema legal entre Cara Rodríguez y Beéle?

En redes sociales se viralizó una foto de Beéle con su hijo Paolo en sus brazos, sin embargo, esta al parecer habría sido en otra fecha diferente a la de la celebración que le organizó Cara su hijo menor.

Cabe resaltar que, el artista le ganó una batalla legal a su expareja, Cara Rodríguez por la custodia de sus hijos y por otros aspecto como supuesta violenc*a psicológica, física y económica durante su relación.

Las autoridades encargadas determinaron que el artista era inocente al no haber pruebas suficientes en su contra, por lo tanto el equipo jurídico del cantante Beéle compartió el fallo que salió a favor de su cliente.