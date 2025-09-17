Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle, ¿estuvo el cantante?

Cara Rodríguez mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor y si estuvo o no su expareja, Beéle.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Fiesta de cumpleaños del hijo menor de Beéle
Cara Rodríguez mostró cómo fue la celebración de cumpleaños del hijo de Beéle. (Fotos Buen día, Colombia y AFP: Romain Maurice)

Los nombres de Cara Rodríguez y Beéle han estado en el foco de la prensa de entretenimiento en el último tiempo por toda la polémica legal que han enfrentado por sus dos hijos: Ethan Kai y Paolo Kai.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle?

En la tarde del 17 de septiembre la influenciadora mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor, Paolo.

Cara Rodríguez sorprendió en redes sociales al publicar imágenes y videos de la celebración de cumpleaños del menor. En la reunión, se vio una decoración especial de Mickey Mouse, además, se pudo ver a algunos de los invitados y la felicidad del pequeño.

Cara compartió un emotivo mensaje junto al carrusel de fotografías en donde expresó su emoción por ver la felicidad de su hijo en su día más especial del año.

Paolo fue súper feliz en su cumpleaños. Verlo crecer feliz, rodeado de tu familia, de tus amigos, de risas y juegos. Es el regalo más grande que la vida me ha dado.

Además, Cara dejó claro que sus hijos son su mayor motivación en la actualidad y su razón para existir.

Tu sonrisa es mi fuerza, tus abrazos son mi refugio, y tu existencia entera es mi razón de ser.

Cara Rodríguez y Beéle
Cara Rodríguez mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor. (Buen Día, Colombia/AFP: Romain Maurice)

Artículos relacionados

¿El cantante Beéle estuvo en la celebración de cumpleaños de su hijo menor con Cara Rodríguez?

Cara Rodríguez no escatimó en elogios para su hijo menor y en su mensaje aseguró que se sentía la mujer más afortunada del mundo por sus dos hijos.

Fuiste un niño inmensamente feliz, y eso llena mi corazón de paz. Cada pasito tuyo y de Ethan, cada palabra nueva, cada mirada curiosa me hace sentir la mamá más afortunada del universo.

La influenciadora quien estuvo acompañada de su pareja en la celebración derritió los corazones de sus seguidores con su especial mensaje para su hijo menor.

Gracias por elegirme, mi amor. Te prometo que siempre voy a estar aquí para cuidarte, amarte y hacer de tu mundo un lugar lleno de ternura y alegría.

Adicional a esto, algo que generó curiosidad entre los internautas fue si Beéle, padre del niño, hizo parte del festejo.

Aunque Cara mostró varios detalles del evento, en ninguna de las publicaciones se evidenció la presencia del cantante, lo que desató preguntas y comentarios en torno a la relación actual entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado con el tema legal entre Cara Rodríguez y Beéle?

En redes sociales se viralizó una foto de Beéle con su hijo Paolo en sus brazos, sin embargo, esta al parecer habría sido en otra fecha diferente a la de la celebración que le organizó Cara su hijo menor.

Cabe resaltar que, el artista le ganó una batalla legal a su expareja, Cara Rodríguez por la custodia de sus hijos y por otros aspecto como supuesta violenc*a psicológica, física y económica durante su relación.

Las autoridades encargadas determinaron que el artista era inocente al no haber pruebas suficientes en su contra, por lo tanto el equipo jurídico del cantante Beéle compartió el fallo que salió a favor de su cliente.

Beéle fue contundente con sus críticos
Beéle le ganó pleito legal a su expareja Cara Rodríguez. (AFP: Romain Maurice)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le respondió a Yaya Muñoz Yina Calderón

Yina Calderón le respondió a Yaya Muñoz tras asegurar que ella estaba enamorada de José Rodríguez

Yina Calderón arremetió contra Yaya Muñoz tras sus declaraciones en su contra y sacó a la luz fotos del pasado de José Rodríguez.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García se quebró tras entrenamiento de boxeo, ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Karina García se mostró afectada luego de una exigente jornada de entrenamiento.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló si Luis Fernando Hoyos sería eliminado por faltar tanto a MasterChef Celebrity 2025

La IA lanzó su predicción sobre qué podría pasar con la participación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

La actriz María Antonieta de las Nieves mostró señales de mejoría al reaparecer en redes con motivo de las fiestas patrias.

Pareja e inmadurez Curiosidades

Así se ve una persona inmadura en una relación de pareja: 5 señales para tener en cuenta

Mane Díaz, papá de Luis Díaz Luis Díaz

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, sorprende al lanzarse como cantante de vallenato

Entre rejas y aplausos: así fue la presentación de Andy Rivera en Pereira. Andy Rivera

¿Andy Rivera en la cárcel? Así fue el concierto con el que sorprendió en Pereira

Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?