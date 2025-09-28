Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla

El artista fue recibido de una manera muy particular por las candidatas y así reaccionó.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla
El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla/ Archivo RCN

El ganador de La casa de los famosos Colombia será uno de los artistas invitados en la gran final de Miss Universe Colombia, el reality y las candidatas tuvieron una efusiva e inesperada reacción al verlo.

Así lo presumió el artista en su cuenta oficial de Instagram, donde estuvo muy emocionado por compartir con las 28 candidatas y por el show que ofrecerá esta noche en la gala del Canal RCN.

Artículos relacionados

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla

Las candidatas se lanzaron contra él porque lo ven como el "Alfatulla de la buena suerte", refiriéndose a que fue el ganador de la segunda temporada del reality de convivencia La casa de los famosos Colombia.

"Dicen que si lo tocas te ganas un reality...hay que tocar al Altafulla de la buena suerte pa' que ganes", decían las candidatas mientras se acercaban a él para tener algún tipo de contacto. Desde luego, él lo tomó con el humor que lo caracteriza.


¿Cómo reaccionó Altafulla tras el comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia?

Como era de esperarse, él lo tomó con el humor que lo caracteriza, pero no perdió la oportunidad para recordar su triunfo y enviarle toda su buena energía a las 28 candidatas que, esta noche, tendrán su gala más importante.

Culminó abriendo una invitación pública para que sus seguidores se conectaran con la gran final por el Canal RCN, desde las 8:00 p.m., pero también a que voten por su candidata favorita.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fuerte defensa a Marcela Reyes tras ser vinculada con la desaparición de B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes pidió ayuda tras muerte de B-King, esto fue lo que le dijeron

Marcela Reyes pidió ayuda tras muerte de B-King y compartió con sus seguidores el mensaje que recibió de una profesional.

Cristian Pasquel denuncia atraco que sufrió en Bogotá. Cristian Pasquel

Cris Pasquel denuncia atraco en Bogotá y alerta sobre nueva modalidad de robo

Cris Pasquel reaparece en redes tras ser víctima de un atraco en Bogotá y alerta sobre una peligrosa modalidad de robo.

Valentina Taguado sobre Raúl Ocampo Valentina Taguado

Valentina Taguado habló de su relación Raúl Ocampo y reveló qué piensa sobre las infidelidades

Valentina Taguado respondió sin rodeos a las preguntas sobre su relación con Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity Colombia

Lo más superlike

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

La noticia del fallecimiento de la reconocida influencer a sus 28 años conmueve tanto al ámbito deportivo como al digital.

Candidatas se despacharon contra Miss Caquetá Miss Universe Colombia

Candidatas de Miss Universe Colombia se desahogaron contra Miss Caquetá: "le falta preparación"

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!