El ganador de La casa de los famosos Colombia será uno de los artistas invitados en la gran final de Miss Universe Colombia, el reality y las candidatas tuvieron una efusiva e inesperada reacción al verlo.

Así lo presumió el artista en su cuenta oficial de Instagram, donde estuvo muy emocionado por compartir con las 28 candidatas y por el show que ofrecerá esta noche en la gala del Canal RCN.

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla

Las candidatas se lanzaron contra él porque lo ven como el "Alfatulla de la buena suerte", refiriéndose a que fue el ganador de la segunda temporada del reality de convivencia La casa de los famosos Colombia.

"Dicen que si lo tocas te ganas un reality...hay que tocar al Altafulla de la buena suerte pa' que ganes", decían las candidatas mientras se acercaban a él para tener algún tipo de contacto. Desde luego, él lo tomó con el humor que lo caracteriza.



¿Cómo reaccionó Altafulla tras el comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia?

Como era de esperarse, él lo tomó con el humor que lo caracteriza, pero no perdió la oportunidad para recordar su triunfo y enviarle toda su buena energía a las 28 candidatas que, esta noche, tendrán su gala más importante.

Culminó abriendo una invitación pública para que sus seguidores se conectaran con la gran final por el Canal RCN, desde las 8:00 p.m., pero también a que voten por su candidata favorita.