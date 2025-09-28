Así será la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, en Canal RCN

En la noche de este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la coronación de Miss Universe Colombia, el reality.

Después de capítulos en donde las participantes demostraron por qué quieren representar a Colombia, una de ellas ganará el formato transmitido en el Canal RCN.

Precisamente, la directora de Entretenimiento RCN, Luz Ángela Tobón, reveló en La FM detalles de cómo será la final del reality de belleza.

¿Cómo será la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality?

Aparte de que las candidatas estuvieron compitiendo, la gran final tendrá una duración de tres horas en vivo y en directo.

En un principio, en la gala estarán todas las candidatas oficiales que fueron seleccionadas para representar a los departamentos, pero luego el grupo se reducirá a 16 participantes.

Claudia Bahamón, presentadora y productora del reality | Foto del Canal RCN.

Después de esto, se definirá el Top 5 que será con base en las decisiones del jurado y el público.

La ganadora representará a Colombia en Miss Universe, cuya sede de este año 2025 será en Tailandia.

Se prevé que gala final de Miss Universe Colombia, el reality, será entre las 8:00 hasta la 11:00 de la noche.

"Tienen que verla, hay presentaciones musicales, las vamos a ver en facetas distintas: gala, traje artesanal, vestido de piscina y preguntas", reveló Luz Ángela Tobón.

¿Dónde ver en vivo Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, se puede ver en las distintas pantallas de Canal RCN. Aparte de la señal televisiva, otra de las opciones para ver en vivo la trasmisión de la gran final es mediante la página web www.canalrcn.com

Asimismo, la app del Canal RCN también está disponible para ver la gala de elección y coronación. Para descargarla, hacer clic aquí.

Presentadora Claudia Bahamón y jurados Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez | Foto del Canal RCN.

¿Cómo votar en Miss Universe Colombia, el reality?

El público tiene el poder en Miss Universe Colombia, el reality, a través de las votaciones. Los pasos para hacerlo son los siguientes: