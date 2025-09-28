IA predice quién será la reina y virreina de Miss Universe Colombia, el reality

En la noche de este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universe Colombia, el reality.

Después de diferentes capítulos en donde las representantes de cada departamento demostraron sus habilidades, Colombia conocerá a la mujer que representará a toda la nación en Miss Universe.

¿Quiénes son las favoritas de Miss Universe Colombia, el reality?

Son distintos factores los que se tendrán en cuenta en la elección y coronación de Miss Universe Colombia, el reality, que será transmitido por el Canal RCN.

Además, las 16 finalistas no solo serán elegidas por el jurado, sino que el público también elige a varias.

Gran final de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Mientras avanzan las horas, es notorio que hay favoritismo por distintas participantes, entre ellas Marlyn Dinas (Cauca), Gloria Mutis (Santander) y Vanessa Pulgarín (Antioquia).

En diferentes páginas de reinas e incluso expertos dicen que entre Cauca, Santander y Antioquia se encuentra la representante que se llamará Colombia ante el mundo.

¿Quién sería la reina y virreina de Miss Universe Colombia, el reality?, según la IA

Las predicciones toman relevancia en un día como este, así que se le pidió a la Inteligencia Artificial (IA) que diera el nombre de quién podría ser la reina y quién la virreina de Miss Universe Colombia, el reality.

Efectivamente, la IA primero seleccionó a Marlyn Dinas, Gloria Mutis y Vanessa Pulgarín. Después, dio su veredicto y justificó su respuesta.

Reina: Gloría Mutis. Combina juventud, proyección, visibilidad mediática y mensaje social de forma sólida. Tiene buen balance para destacarse frente a jurados y público, según la IA.

Combina juventud, proyección, visibilidad mediática y mensaje social de forma sólida. Tiene buen balance para destacarse frente a jurados y público, según la IA. Virreina: Vanessa Pulgarín. Por su experiencia y credibilidad en reinados anteriores, podría quedar de segunda. Es una candidata fuerte con respaldo estructural, determinó la IA.

Gloria Mutis ganaría Miss Universe Colombia, el reality, según la IA | Foto del Canal RCN.

Para finalizar, si se diera un escenario sorpresa, Marlyn Dinas podría ser la virreina si su desempeño en pasarela, oratoria y conexión emocional con el público es muy alto, pues tiene un perfil muy potente en representación y autenticidad, concluyó el chatbot.

