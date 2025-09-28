Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

IA predice quién será la reina y virreina de Miss Universe Colombia, el reality

La IA vaticinó que la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality, estaría entre Cauca, Antioquia y Santander.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Gloria Mutis, Marlyn Dinas, Vanessa Pulgarín
IA predice quién será la reina y virreina de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

En la noche de este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universe Colombia, el reality.

Después de diferentes capítulos en donde las representantes de cada departamento demostraron sus habilidades, Colombia conocerá a la mujer que representará a toda la nación en Miss Universe.

Artículos relacionados

 

¿Quiénes son las favoritas de Miss Universe Colombia, el reality?

Son distintos factores los que se tendrán en cuenta en la elección y coronación de Miss Universe Colombia, el reality, que será transmitido por el Canal RCN.

Además, las 16 finalistas no solo serán elegidas por el jurado, sino que el público también elige a varias.

Miss Universe Colombia, el reality
Gran final de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Mientras avanzan las horas, es notorio que hay favoritismo por distintas participantes, entre ellas Marlyn Dinas (Cauca), Gloria Mutis (Santander) y Vanessa Pulgarín (Antioquia).

Artículos relacionados

En diferentes páginas de reinas e incluso expertos dicen que entre Cauca, Santander y Antioquia se encuentra la representante que se llamará Colombia ante el mundo.

¿Quién sería la reina y virreina de Miss Universe Colombia, el reality?, según la IA

Las predicciones toman relevancia en un día como este, así que se le pidió a la Inteligencia Artificial (IA) que diera el nombre de quién podría ser la reina y quién la virreina de Miss Universe Colombia, el reality.

Efectivamente, la IA primero seleccionó a Marlyn Dinas, Gloria Mutis y Vanessa Pulgarín. Después, dio su veredicto y justificó su respuesta.

  • Reina: Gloría Mutis. Combina juventud, proyección, visibilidad mediática y mensaje social de forma sólida. Tiene buen balance para destacarse frente a jurados y público, según la IA.
  • Virreina: Vanessa Pulgarín. Por su experiencia y credibilidad en reinados anteriores, podría quedar de segunda. Es una candidata fuerte con respaldo estructural, determinó la IA.
Gloria Mutis
Gloria Mutis ganaría Miss Universe Colombia, el reality, según la IA | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Para finalizar, si se diera un escenario sorpresa, Marlyn Dinas podría ser la virreina si su desempeño en pasarela, oratoria y conexión emocional con el público es muy alto, pues tiene un perfil muy potente en representación y autenticidad, concluyó el chatbot.

Puedes ver la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ariana Alfaro, representante de Sucre, protagonizó un episodio cargado de tensión Miss Universe Colombia

Miss Sucre intentó rendirse en Miss Universe Colombia, “me siento frustrada”

Miss Sucre en Miss Universe Colombia reveló su miedo a las alturas y su frustración en plena prueba.

Miss Casanare sorprende con su discurso en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Casanare sorprende con su discurso: “me meteré en un curso a ver si mejoro”

Miss Casanare reconoció que los nervios le jugaron una mala pasada en Miss Universe Colombia y habló de mejorar su discurso.

Miss Bogotá en Miss Universe Colombia conmovió con su testimonio Miss Universe Colombia

Hernán Zajar y Valerie Domínguez lloraron tras confesión de Miss Bogotá en Miss Universe Colombia

Miss Bogotá en Miss Universe Colombia conmovió con su testimonio y generó lágrimas en jurados y asistentes.

Lo más superlike

Greeicy Rendón encanta con icónico lanzamiento ceremonial en el Fenway Park de Boston. Greeicy

Greeicy conquista el Fenway Park de Boston, haciendo primer lanzamiento en juego de los Red Sox

La cantante caleña Greeicy Rendón fue invitada para hacer el icónico primer lanzamiento ceremonial en un juego de beisbol en Estados Unidos.

Trapecista de 27 años pierde la vida tras caerse en pleno show frente al público. Viral

Muere acróbata de circo de 27 años, Marina Barceló, tras caer del trapecio en pleno show

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!