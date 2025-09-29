Así gritó Karen Sevillano en la final de Miss Universe Colombia | Video viral

Se presentó la gran final de Miss Universe Colombia, el reality, cuya ganadora resultó siendo la representante de Antioquia, Vanessa Pulgarín.

Mediante una transmisión exclusiva del Canal RCN, se eligió a la mujer que irá a Miss Universe en Tailandia. En el evento, estuvieron invitados, entre ellos, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia e influencer Karen Sevillano.

¿Qué hizo Karen Sevillano en la gran final de Miss Universe Colombia, el reality?

Los reinando de belleza son algo por lo que Sevillano se ha interesado; de hecho, ha sido invitada a hablar sobre ello en una cadena de TV internacional.

Por lo tanto, la caleña no podía ser la excepción en la final de Miss Universe Colombia, el reality. Como solo ella sabe hacerlo, Karen Sevillano se robó el show gritando en el formato televisivo.

Lo anterior porque a la influenciadora la reconocieron en redes por sus cómicas expresiones cada vez que pasaba una candidata a desfilar, muchos asegurando que sus palabras son muy entretenidas y se hizo viral.

Karen Sevillano fue invitada a la final de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

En ese sentido, la creadora de contenido subió un clip en el que mostró su experiencia siendo parte del público de Miss Universe Colombia con sus gritos incluidos.

Aparte de que la cómica influencer mostró el vestido que utilizó de color negro, a la vez que se encontró a algunas candidatas y protagonizó una pasarela.

¿Cómo fueron los gritos de Karen Sevillano en la final de Miss Universe Colombia?

Ya en el set de grabación, Karen Sevillano se alistó para dar sus virales comentarios, como, por ejemplo, "pártete como la galleta, preciosa", "por pelo no es, por actitud tampoco", "no te resbales, mi preciosa", entre otros más.

Y es que fue tanta la emoción de la ganadora de La casa de los famosos que hasta en la transmisión en vivo del canal se escuchó y los internautas no paraban de mencionarla, demostrando una vez más que la autenticidad es algo que tiene de sobra.

Karen Sevillano se disfrutó Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Para finalizar, Sevillano relató que primero se eligió al Top 16, luego el Top 5 y posteriormente la ganadora, quien, como se dijo al principio, fue la antioqueña Vanessa Pulgarín.