Así reaccionó Yina Calderón tras ver el encuentro entre Westcol y Karina García

Yina Calderón no se quedó callada luego de que Westcol y Karina García compartieran una cena especial, su respuesta generó controversia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García, Yina Calderón
Karina García se enteró de los halagos de Yina Calderón y reaccionó con mensaje | Foto del Canal RCN.

Las redes sociales nuevamente pusieron a Yina Calderón en el foco de la conversación luego de que reaccionara al encuentro entre el streamer Westcol y la modelo Karina García. La empresaria, quien hace poco había compartido una transmisión junto al creador de contenido paisa, no ocultó su molestia tras ver la forma en que él trató a la modelo.

¿Qué generó la reacción de Yina Calderón?

Todo comenzó cuando Westcol realizó una lujosa cena junto a Karina García para celebrar los cinco millones de seguidores de la modelo en Instagram, provocando comentarios entre los seguidores del streamer, quienes no tardaron en compararlo con el reciente en vivo que había hecho con Yina Calderón.

En aquel primer encuentro, que duró alrededor de dos horas, Yina y Westcol habían decidido compartir una transmisión como parte de la promoción del evento Stream Fighters, y aunque la empresaria intentó mantener un ambiente amistoso, muchos espectadores notaron cierta tensión entre ambos.

Durante la charla, el streamer fue directo con algunos comentarios que incomodaron a Yina Calderón y que generaron todo tipo de reacciones en redes.

¿Cómo respondió Yina tras las comparaciones?

Días después, y tras la publicación del encuentro entre Westcol y Karina, la empresaria, decidió responder durante una transmisión en vivo, donde expresó su molestia ante las constantes comparaciones y dejó claro que no volvería a participar en ningún contenido junto al streamer.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4
Westcol confirma: Yina Calderón dirá presente en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Yina aseguró que no tiene intención de repetir la experiencia ni de mantener ningún tipo de colaboración futura, también expresó que, aunque la relación entre Westcol y Karina parece cercana, ella no tiene problema en aceptar que no forman parte del mismo círculo.

¿Seguirá Yina participando en Stream Fighters?

A pesar de su disgusto, la empresaria aclaró que no tiene planes de abandonar el evento de Stream Fighters. Según comentó, lo hace por compromiso con su público, quienes ya han adquirido sus entradas y esperan verla en el ring.

Yina Calderón
Yina Calderón habla sin tapujos | Foto del Canal RCN.

Algunos usuarios aseguraron que su reacción se debía a celos, mientras que otros respaldaron su postura por mantener su palabra y continuar con sus compromisos profesionales.

