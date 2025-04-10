Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano compartió curioso mensaje luego de que Yana afirmara que no eran novios

Yana Karpova generó revuelo en las redes al afirmar que no era novia de Marlon Solórzano: así habría reaccionado el influenciador.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marlon Solórzano rompe el silencio tras palabras de Yana
Marlon Solórzano dejó a todos pensando con mensaje tras declaraciones de Yana. (Foto Canal RCN).

Yana Karpova, reconocida influenciadora de origen ruso, generó controversia en las redes sociales tras revelar en una entrevista que Marlon Solórzano y ella no eran novios, como muchos pensaban. Horas más tarde, el creador de contenido reapareció con una curiosa publicación.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su relación con Marlon Solórzano?

La creadora de contenido y modelo Yana Karpova confesó en una reciente entrevista con Los impresentables que Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y ella no eran novios.

La joven influenciadora, quien recientemente regresó a su país natal, comentó que el modelo nunca le pidió que fuera su novia, por lo que su relación no está oficializada de manera clara. Es decir, aunque sí tienen una relación sentimental, aún no se siente comprometida del todo.

"A mí no me ha pedido (ser novios). No sé qué somos, pero él me dice que somos parejas, que no sé qué".

Además de esto, Yana Karpova contó detalles de cómo fue que comenzaron a salir juntos, siendo esto gracias a un contrato que tuvieron que cumplir en Cartagena y por el que tuvieron más interacción y conocimiento del uno por el otro.

¿Marlon Solórzano reaccionó a las declaraciones de Yana Karpova?

Días después de esta inesperada revelación que tomó a los seguidores de la pareja por sorpresa, Marlon Solórzano reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con un curioso mensaje.

El creador de contenido, quien hace pocos días inició sus clases de boxeo, le pidió a sus seguidores que lo invitaran a despejar la mente, ya que se encontraba libre en pleno sábado. Pues recordemos que Yana Karpova está fuera del país.

"¿A qué me invitan para hacer hoy sábado? Bogotá-Chía"

Aunque Marlon Solórzano no hizo mención directa a las palabras de Yana Karpova sobre su supuesto noviazgo, internautas relacionaron el tiempo libre del influenciador con su posible soltería, o quizá únicamente porque Yana Karpova se encuentra visitando a sus padre en Rusia.

