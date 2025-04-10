Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosos y celebridades

Jhonny Rivera contó por qué no ofrece shows dirigidos a menores de edad

Jhonny Rivera reveló la razón por la que no realiza conciertos para público infantil, pese a que hay niños que escuchan su música.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera reveló la verdadera razón por la que no hace conciertos para menores
El motivo detrás de la decisión de Jhonny Rivera de no presentarse ante menores. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera reveló recientemente la razón por la que evitaba realizar conciertos enfocados a un público infantil, pese a que varios niños disfrutan de sus éxitos musicales tanto como lo hace un adulto.

¿Por qué Jhonny Rivera no hace conciertos enfocados a un público infantil?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera fue interrogado sobre el por qué no ampliaba el rango de edad para sus conciertos, teniendo en cuenta que había niños que gustaban de su música.

Ante la pregunta, el reconocido artista mencionó que, aunque en algún momento sí lo llegó a realizar en Cali, en la actualidad no lo veía tan viable. Según manifestó, aunque sabía que había niños que gustaban de sus canciones, no consideraba que hubiera el suficiente público infantil para realizar un concierto en vivo.

"En esa época mi música le gustaba mucho a los niños, hoy en día no hay tanto esa tendencia, entonces me da un poquitico de susto", mencionó el artista, quien, sin embargo, dio esperanzas de que podría realizar un evento en la actualidad y explicó cómo.

¿Jhonny Rivera podría hacer un concierto enfocado a público infantil?

Aunque el artista mencionó la razón por la que no consideraba realizar un concierto enfocado a menores de edad, en donde no se vendieran bebidas alcohólicas, y fuera seguro para ellos, el hablar del tema le hizo replantearse la idea.

Pues incluso el cantante llegó a mencionar que dicho concierto podría ser realizado en su propia finca como parte de un experimento en el que podría tantear que tanto aforo podría llegar a tener si en uno de sus shows en vivo permitiera a niños de todas las edades y no solo menores de 16 años en adelante como lo ha venido manejando.

Sin embargo, solo se limitó a mencionar que lo pensaría más a fondo para llegar a una decisión concretar frente al futuro de sus shows enfocados a públicos infantiles.

