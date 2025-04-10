Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio causó preocupación al caer en un río lleno de pirañas en el Amazonas

Yeferson Cossio sorprendió al revelar su mayor miedo en plena aventura por el Amazonas, un pequeño pez que lo dejó realmente inquieto.

Yeferson Cossio se balanceó sobre un río lleno de especies peligrosas
Yeferson Cossio se balanceó sobre un río lleno de especies peligrosas. Foto Canal RCN/Freepik

Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un video de su más reciente experiencia en el Amazonas, el influenciador, conocido por su gusto por los retos extremos y por enfrentarse a situaciones poco comunes, esta vez mostró un lado más arriesgado de sus viajes al balancearse sobre una liana justo encima de un río que, según explicó, estaba habitado por especies peligrosas como anacondas y caimanes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la curiosa confesión que acompañó el video, pues su verdadero temor no eran los reptiles, sino un pequeño pez amazónico llamado candirú, conocido entre los habitantes locales por su capacidad de infiltrarse en el cuerpo humano de forma inesperada.

¿Qué fue exactamente lo que hizo Yeferson Cossio en el Amazonas?

En el video compartido a través de sus redes sociales, Yeferson aparece colgando de una liana en la selva amazónica, balanceándose sobre un río y comentó que se encontraba sobre aguas “llenas de anacondas, caimanes y peces que dan miedo solo de pensarlos”.

 

A pesar de la aparente tranquilidad que mostraba, en el texto del video escribió que su mayor miedo era el candirú, un pequeño pez que, según explicó, puede ingresar al cuerpo humano a través de sus partes privadas mientras una persona nada en aguas del Amazonas.

¿Qué tiene de especial este pequeño pez que tanto teme Yeferson Cossio?

El candirú es conocido por su comportamiento parasitario, ya que se alimenta de la sangre de otros peces al introducirse por las agallas de sus huéspedes durante breves momentos antes de soltarlos.

Video de Yeferson Cossio atrapando caimanes en el Amazonas genera polémica
Yeferson Cossio responde a sus ‘haters’ tras video atrapando caimanes en el Amazonas (Foto: Canal RCN)

Los lugareños cuentan que, en caso de sufrir un incidente con esta especie, existen remedios naturales a base de hierbas que facilitan su extracción, sin embargo, la forma más práctica de evitar el contacto con el pez es utilizar trajes de baño ajustados o ropa protectora al ingresar al agua.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores ante el video?

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios tras la publicación, algunos seguidores aplaudieron el coraje de Yeferson y su capacidad para explorar lugares poco accesibles, mientras otros lo criticaron por lo riesgoso de sus acciones y el posible impacto ambiental de grabar videos tan cerca de especies silvestres.

Pese a las opiniones divididas, el creador de contenido aseguró que toma precauciones durante sus viajes y que su intención es compartir la riqueza natural del Amazonas con respeto y admiración por la fauna local.

