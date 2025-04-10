Westcol habló de la exnovia que lo celaba con Karina García

En los últimos días se ha comentado mucho sobre el encuentro que tuvo Westcol conKarina García, pues el streamer tuvo un gesto con su amiga luego de que ella llegara a los 5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y en la celebración de este hecho, los dos influenciadores aprovecharon para revelar detalles sobre su relación y su vida alrededor de las redes sociales.

En el contenido que grabó Karina García junto a Westcol en la celebración de sus cinco millones de seguidores en Instagram, ambos influencers aprovecharon para hacer contenido y conversar sobre varios asuntos, pues el streamer reveló que una de sus exnovias lo celaba con Karina y de acuerdo con un clip publicado en ‘X’, la paisa decía que si “ella”, sin mencionar nombres, se la haría llevado bien con García, “habría ido juntas” a algún lugar que en el video no se alcanza a decir.

Sin embargo, todo pareciera indicar presuntamente que de quine estaban hablando es de Aida Victoria Merlano, ya que Karina dice que se van a ver y que ella visitará a la barranquillera y aunque no mencionó nunca su nombre, sí fue clara en hablar de una “mamá soltera” que está recién separada del papá de su hijo, por eso, muchos usuarios en redes sociales especularon que se estaría tratando de Merlano.

¿Por qué Westcol tuvo un detalle con Karina García?

Los seguidores de Karina García y Westcol quedaron impactados al ver el lujoso detalle que el streamer tuvo con la paisa, pues para celebrar que la paisa logró ganar una comunidad de 5 millones de personas, su amigo preparó algo muy especial para ella, pero esto generó muchas especulaciones en redes sociales sobre su relación, sin embargo, el trato de ellos dos se vio desde una posición de amigos y nada más.

¿Cuáles fueron las reacciones que generó Westcol por el detalle que tuvo con Karina García?

De acuerdo con los comentarios vistos en redes sociales, muchos compararon a Altafulla con Westcol, ya que el streamer tuvo un gran detalle con Karina García y al parecer, Altafulla nunca lo habría tenido; así mismo, entre otras opiniones, algunas personas consideraron que fue algo “ordinario” lo que Westcol preparó para la paisa, sin embargo, el enfoque estuve en el contenido que realizaron ambos influencers, ya que en su conversación se hablaron de varias cosas.