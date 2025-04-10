José Rodríguez sorprendió a Yaya Muñoz con valioso regalo

José Rodríguez enternece las redes con romántico regalo para Yaya Muñoz
José Rodríguez compartió con sus seguidores el valioso momento que le regaló a Yaya Muñoz al cumplir 8 meses de novios
En La casa de los famosos Colombia 2025 nacieron amistades, enemistades, rivalidades, pero también romances y aunque algunos no duraron, hay otros que siguen manteniéndose tras la competencia, como es el caso de Norma Nivia y Mateo Varela y el noviazgo de José Rodríguez y Yaya Muñoz, quienes comparten su amor en redes sociales, demostrando que su relación va muy en serio.
¿Cuál fue emotivo regalo que José Rodríguez le dio a Yaya Muñoz?
En las últimas horas, José Rodríguez compartió con sus seguidores la sorpresa que le preparó a su novia, pues en el video, el caleño el dice a Yaya Muñoz que se arregle porque le tiene preparada una sorpresa y no le revela ningún detalle, por lo que ella se prepara para una gran noche sin saber lo que le espera.
En el mismo video, José explica que él la llevará a ver a un cantante para que en vivo ellos puedan gozar de una canción que siempre bailaban y cantaban en La casa de los famosos Colombia, e incluso lo hicieron en República Dominicana.
¿Cuál es la canción que siempre cantaban Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia?
De acuerdo con lo registrado en el 24/7 de La casa de los famosos Colombia y según el video revelado por José Rodríguez, la canción que siempre cantaban y bailaban en el reality e incluso cuando fueron a Republica Dominicana es ‘Amanecí con ganas de ti’ del cantante Willy García.
En la publicación que hizo el caleño, con mucha emoción mostró que él se acercó al cantante y le pidió esa canción especial para Yaya y como era de esperarse, ambos se gozaron el momento en el que cantaron el tema que además los puso a bailar.
¿Cuánto llevan de relación Yaya Muñoz y José Rodríguez tras La casa de los famosos Colombia?
La parejita de enamorados reveló el viernes 3 de octubre que estaban cumpliendo 8 meses de noviazgo, pues su relación nació el 3 de febrero de 2025 durante su participación en La casa de los famosos Colombia en esta segunda temporada y aunque muchos creyeron que ni durarían, ellos demostraron que su amor es real y duradero.