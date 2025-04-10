Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes sorprendió al confesar que perdió un hijo de B-King antes de su muerte

Marcela Reyes conmocionó al revelar en medio de una entrevista que perdió un hijo de B-King antes de su trágica muerte en México.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Marcela Reyes confesó que perdió un hijo de B-King
Marcela Reyes rompió de nuevo su silencio y confesó cómo perdió el hijo que esperaba con B-King. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La DJ quindiana Marcela Reyes reveló, en una entrevista para el pódcast 'Más allá del silencio' del periodista Rafael Poveda, cómo perdió el hijo que esperaba de B-King antes de su fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Cómo perdió el hijo que esperaban Marcela Reyes y B-King?

Durante la entrevista, la empresaria confesó que junto a Bayron Sánchez, más conocido en la industria musical como B-King, decidieron formar una familia, por lo que ella optó por dejar de planificar.

Sin embargo, después de tomar esa decisión, la DJ empezó a experimentar estrés y pérdida de cabello, consecuencia de una suma de dinero que, según relató, le hizo perder el músico.

Poco tiempo después, Reyes comenzó a sentir fuertes retorcijones en el abdomen, lo que la llevó de urgencia al hospital. Allí se enteró de que estaba embarazada y le indicaron que le realizarían exámenes para determinar si había perdido al bebé.

Aunque inicialmente la noticia de que serían padres provocó alegría en B-King, la felicidad duró poco: al día siguiente les confirmaron la trágica pérdida del pequeño.

Solo estábamos esperando a unas ecografías y unos exámenes avanzados en la mañana para poder confirmar, entonces nos miramos y él me expresó "vamos a hacer papás", dijo.

Marcela Reyes confesó que perdió un hijo de B-King
La empresaria Marcela Reyes contó detalles de cómo se enteró de su embarazo y pérdida de su hijo con B-King. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo tomó B-King la noticia de la pérdida de su hijo con Marcela Reyes?

Marcela indicó que al cantante le tomó por sorpresa la pérdida de su hijo, apuntando que él era más sensible y que la noticia le había dado muy duro.

A Bayron le dio muy duro, a mí también, pero a él le dio más duro. Él era más sensible, le dio muy dura la pérdida del bebé.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los familiares de B-King ante la pérdida del bebé de Marcela Reyes?

Según la mujer de 35 años, al día siguiente de que se conoció la lamentable noticia, la madre del cantante le envió un mensaje expresándole sus condolencias y manifestándole que todo estaría bien.

Para Marcela, su suegra siempre fue muy respetuosa mientras mantuvo su relación con Bayron y señaló que nunca se involucró en los problemas que ambos tuvieron.

Marcela Reyes confesó que perdió un hijo de B-King
Marcela Reyes aseguró que a B-King le dio muy duro la pérdida de su hijo. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes contó la verdad sobre la confesión final de B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes insinuó que B-King le confesó polémica infidelidad antes de su muerte

Marcela Reyes insinuó que B-King le confesó una infidelidad con una mujer cercana a ella antes de morir.

Marcela Reyes

Marcela Reyes compartió emotiva carta que B-King le envió a su hijo antes de su muerte

Marcela Reyes conmovió a sus seguidores al revelar una emotiva carta que B-King le envió a su hijo antes de morir.

Karen Sevillano

Karen Sevillano responde a fan que le pidió subir historias a su cuenta de Instagram ebria

Karen Sevillano, fiel a su estilo directo y espontáneo, respondió a un fan que le pidió verla ebria en sus redes sociales.

Lo más superlike

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"