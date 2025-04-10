Marcela Reyes sorprendió al confesar que perdió un hijo de B-King antes de su muerte

La DJ quindiana Marcela Reyes reveló, en una entrevista para el pódcast 'Más allá del silencio' del periodista Rafael Poveda, cómo perdió el hijo que esperaba de B-King antes de su fallecimiento.

¿Cómo perdió el hijo que esperaban Marcela Reyes y B-King?

Durante la entrevista, la empresaria confesó que junto a Bayron Sánchez, más conocido en la industria musical como B-King, decidieron formar una familia, por lo que ella optó por dejar de planificar.

Sin embargo, después de tomar esa decisión, la DJ empezó a experimentar estrés y pérdida de cabello, consecuencia de una suma de dinero que, según relató, le hizo perder el músico.

Poco tiempo después, Reyes comenzó a sentir fuertes retorcijones en el abdomen, lo que la llevó de urgencia al hospital. Allí se enteró de que estaba embarazada y le indicaron que le realizarían exámenes para determinar si había perdido al bebé.

Aunque inicialmente la noticia de que serían padres provocó alegría en B-King, la felicidad duró poco: al día siguiente les confirmaron la trágica pérdida del pequeño.

Solo estábamos esperando a unas ecografías y unos exámenes avanzados en la mañana para poder confirmar, entonces nos miramos y él me expresó "vamos a hacer papás", dijo.

La empresaria Marcela Reyes contó detalles de cómo se enteró de su embarazo y pérdida de su hijo con B-King. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo tomó B-King la noticia de la pérdida de su hijo con Marcela Reyes?

Marcela indicó que al cantante le tomó por sorpresa la pérdida de su hijo, apuntando que él era más sensible y que la noticia le había dado muy duro.

A Bayron le dio muy duro, a mí también, pero a él le dio más duro. Él era más sensible, le dio muy dura la pérdida del bebé.

¿Cómo reaccionaron los familiares de B-King ante la pérdida del bebé de Marcela Reyes?

Según la mujer de 35 años, al día siguiente de que se conoció la lamentable noticia, la madre del cantante le envió un mensaje expresándole sus condolencias y manifestándole que todo estaría bien.

Para Marcela, su suegra siempre fue muy respetuosa mientras mantuvo su relación con Bayron y señaló que nunca se involucró en los problemas que ambos tuvieron.