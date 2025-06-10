Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García bailó canción de Altafulla en vivo en TV nacional tras su ruptura

La influenciadora Karina García reaccionó a canción de Altafulla inspirada en ella en plena transmisión en vivo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Karina García reaccionó luego de que le pusieran canción de Altafulla en plena transmisión en vivo en televisión nacional.

¿Cómo reaccionó Karina García tras ponerle canción de Altafulla?

La creadora de contenido estuvo en 'Buen Día, Colombia', donde habló sobre sus nuevos proyectos y su ruptura con el cantante Altafulla.

Karina baila canción de Altafulla

Según explicó ella decidió aclarar que estaban separados a través de un comunicado para que sus fanáticos que estaban confundidos al respecto no siguieran ilusionándose con la idea de que seguían en relación.

Confesó que se encuentra en proceso en sanación y comentó que le desea lo mejor al cantante.

En medio de una dinámica del programa de competencia de baile, a la paisa le pusieron la canción 'Un coleto como yo' de Altafulla, donde ella se mostró sorprendida y luego tras los ánimos de las presentadora ofreció sus mejores pasos de baile.

Luciendo un vestido de color negro, con el que logró resaltar su figura y su pelo recogido, la influenciadora se dejó ver bailando y cantando el tema que el barranquillero compuso basado en su relación.

Su reacción fue elogiada por miles de fanáticos que detallaron lo madura que fue y la actitud que tuvo en medio de la situación que está viviendo.

¿Qué significa la canción 'Un coleto como yo' entre Altafulla y Karina García?

El artista compuso dicho sencillo inspirado en el romance que tuvo con Karina García, quien fue la protagonista del video musical oficial, que suma más de cinco millones de reproducciones en YouTube.

Karina reacciona a canción de Altafulla

En la grabación del video ambos realizaron varios planes de los que hablaron durante su participación en La casa de los famosos Colombia como ir a la Torre Eiffel de Sabaneta, comer ensalada de frutas, ir aun mirador, entre otros.

Por ahora, la influenciadora sigue trabajando en sus proyectos y pasando sus días en Bogotá para acoplarse en la altura y dar lo mejor de ella en su enfrentamiento contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' que se dará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live y promete ser una gran evento.

