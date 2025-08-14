Amaia Montero reaparece en redes: así luce actualmente

Tras semanas de silencio en redes y una ola de rumores sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero sorprendió a todos con una nueva publicación que elevó el entusiasmo de sus seguidores.

¿Cómo fue la inesperada reaparición de Amaia Montero?

En los últimos meses, el nombre de Amaia ha estado ligado a comentarios y la expectativa por su posible regreso definitivo a La Oreja de Van Gogh, la banda que la vio crecer como artista.

La reciente salida de Leire Martínez no hizo más que aumentar las sospechas y el deseo de volver a escuchar la voz original de la agrupación, y aunque hasta ahora, Amaia había mantenido un perfil bajo, los seguidores no paran de comentar y buscar pistas sobre su rol dentro de la banda.

¿Qué detalles reveló la publicación de Amaia Montero en redes?

La cantante ha mantenido una imagen sutil en las redes sociales, de hecho, la última vez que se dejó ver en Instagram fue cuando compartió una tarde junto a su amiga Eugenia Martínez.

Y antes de eso, en abril con su perro en una fotografía acompañada de un mensaje nostálgico, sin embargo, esta vez, la cantante decidió romper el silencio con una imagen que transmite calma y bienestar.

Amaia Montero reapareció en redes con una imagen que emocionó a sus fans.(Foto: Teresita Chavarria / AFP)

Recostada en la cama, con una sonrisa amplia y gesto relajado, escribió un contundente mensaje con dos palabras que fueron más que suficientes para tranquilizar a sus fans, quienes siguen ansiosos por noticias sobre nuevos proyectos musicales.

¿Se acerca el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

Las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos le recordaron cuánto extrañan escucharla y otros se centraron en realizar comentarios sobre su aspecto físico ahora, mencionando que quizá estaba manejando filtros en sus publicaciones.

Amaia Montero sorprendió con una nueva publicación en redes que despertó emoción y nostalgia entre sus fans. (Foto de AFP)

Este regreso a redes ha sido suficiente para revivir la ilusión de Amaia en la banda, una oportunidad para reencontrarse con los escenarios y con ese público que no ha dejado de esperarla.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre grabaciones o conciertos, pero una cosa es segura, la energía positiva de esta reaparición ha devuelto la esperanza a quienes sueñan con escucharla nuevamente en La Oreja de Van Gogh.