Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Michelle se salva en MasterChef y genera particular discordia

Michelle se quita el delantal negro en MasterChef Celebrity, pero presenta curiosa diferencia con Violeta Bergonzi.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Michelle en MasterChef Celebrity
Michelle se quita el delantal negro en MasterChef Celebrity/Canal RCN

La actriz y exreina Michelle logró quitarse el delantal negro en MasterChef Celebrity gracias a sus compañeros.

Artículos relacionados

¿Por qué Michelle se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity?

Los participantes que obtuvieron delantal negro llegaron a la cocina a asumir un nuevo reto para lograr salvarse y no ir al temido reto de eliminación.

Michelle se salva en MasterChef Celebrity

Una vez todos se ubicaron en sus estaciones, la presentadora Claudia Bahamón cuestionó a los del balcón sobre a quien les gustaría salvar y cada uno votó por su favorito.

Michelle fue quien más votos obtuvo, logrando ser salvada por Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi.

La exreina se mostró asombrada y muy feliz por la decisión de sus compañeros y no dudó en agradecerles.

Artículos relacionados

¿Por qué la salvación de Michelle generó discordia en MasterChef Celebrity?

Una vez Michelle estaba subiendo al balcón, la presentadora Violeta Bergonzi decidió dar su opinión sobre por qué votó por Michelle, generando discordia con la misma actriz y algunos de sus compañeros.

"Michelle siempre ha estado un poco a la defensiva, es muy difícil acercarse a ella y por eso quise votar por ella para que ella sienta que no tiene por qué estar así. Quiero que sepa que puede confiar hasta cierto punto. La admiramos y no hay que atacar", dijo.

Alejandra Ávila confirmó que Michelle no es una persona fácil de manejar, mientras que Jorge Herrera no tardó en criticar a Violeta agregando: "La justificación de Violeta con carácter terapéutico no viene al caso, no le creo".

Valeria también decidió opinar al respecto cuestionando que quién era Violeta o cualquiera para darle esa enseñanza a Michelle.

Artículos relacionados

Por su parte, Michelle no dudó en reaccionar y cuestionar los argumentos de Violeta Bergonzi.

"No estoy de acuerdo con su comentario, yo no estoy a la defensiva y muchísimo menos soy el tipo de personas que atacan. no me apreció chévere, es como te salvo, pero tin", señaló.

Michelle se quita el delantal negro en MasterChef Celebrity

Ambas se abrazaron y Michelle le aclaró que ella no ataca a nadie y Violeta le destacó que el balcón era su lugar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jurado de Miss Universe Colombia, el reality Claudia Bahamón

Ellos son los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Este es el jurado de Miss Universe Colombia, el reality, que llegará el 30 de agosto al Canal RCN.

Gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality. Claudia Bahamón

Fecha oficial del gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality llega a la pantalla del Canal RCN y aquí te contamos los detalles.

Betty la fea

Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Ana María Orozco habla sobre la segunda temporada de Betty, la Fea y cómo la historia evoluciona 20 años después.

Lo más superlike

Aída Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano revela cómo vive la etapa de ser madre: “lo mejor de mi vida”

Aída Victoria Merlano presume en redes la felicidad que le ha dado la llegada de Emiliano y revela cómo ha cambiado su vida.

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres Greeicy

Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO