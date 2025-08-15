Michelle se salva en MasterChef y genera particular discordia

La actriz y exreina Michelle logró quitarse el delantal negro en MasterChef Celebrity gracias a sus compañeros.

¿Por qué Michelle se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity?

Los participantes que obtuvieron delantal negro llegaron a la cocina a asumir un nuevo reto para lograr salvarse y no ir al temido reto de eliminación.

Una vez todos se ubicaron en sus estaciones, la presentadora Claudia Bahamón cuestionó a los del balcón sobre a quien les gustaría salvar y cada uno votó por su favorito.

Michelle fue quien más votos obtuvo, logrando ser salvada por Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi.

La exreina se mostró asombrada y muy feliz por la decisión de sus compañeros y no dudó en agradecerles.

¿Por qué la salvación de Michelle generó discordia en MasterChef Celebrity?

Una vez Michelle estaba subiendo al balcón, la presentadora Violeta Bergonzi decidió dar su opinión sobre por qué votó por Michelle, generando discordia con la misma actriz y algunos de sus compañeros.

"Michelle siempre ha estado un poco a la defensiva, es muy difícil acercarse a ella y por eso quise votar por ella para que ella sienta que no tiene por qué estar así. Quiero que sepa que puede confiar hasta cierto punto. La admiramos y no hay que atacar", dijo.

Alejandra Ávila confirmó que Michelle no es una persona fácil de manejar, mientras que Jorge Herrera no tardó en criticar a Violeta agregando: "La justificación de Violeta con carácter terapéutico no viene al caso, no le creo".

Valeria también decidió opinar al respecto cuestionando que quién era Violeta o cualquiera para darle esa enseñanza a Michelle.

Por su parte, Michelle no dudó en reaccionar y cuestionar los argumentos de Violeta Bergonzi.

"No estoy de acuerdo con su comentario, yo no estoy a la defensiva y muchísimo menos soy el tipo de personas que atacan. no me apreció chévere, es como te salvo, pero tin", señaló.

Ambas se abrazaron y Michelle le aclaró que ella no ataca a nadie y Violeta le destacó que el balcón era su lugar.